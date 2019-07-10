Энергетика
Нефть дорожает на фоне снижения запасов топлива в СШАСуть событий вчера в 14:01
Нефть марки WTI тоже поднялась в цене. Баррель этой марки стоит на 3,27 процентов дороже, чем вчера. Как сообщает РБК со ссылкой на обнародованные статистические данные за последнюю неделю, запасы нефти в США сократились на 9,5 миллионов баррелей.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Госдума поддержала изменение налогового режима
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ с целью совершенствования налогового режима в стране.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол
Хаджи выберет свой новый клуб до пятницы
Георге Хаджи, отец полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, заявил, что сын определится со следующей командой не позднее пятницы, информирует Digi Sport.
Обновлено вчера в 16:11
Теннис
Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Составлена подборка самых дорогих и бюджетных специальностей в вузах Чебоксар
ЧГУ имени Ульянова Максимальная стоимость одного года обучения в ЧГУ составила 189310 рублей.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, победив ЮАР
Сборная Нигерии стала вторым полуфиналистом Кубка Африки. В матче 1/4 финала нигерийцы победили сборную ЮАР со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 17:18
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
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Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, при пожаре в частном доме погибли трое детей.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено вчера в 17:41
Здоровье
Закон о пчеловодстве поправят после массовой гибели пчел на Алтае
Предполагается поправить пункт 8 статьи 13 "Организация охраны, рационального использования медоносных пчел и источников медосбора" Закона Алтайского края от 6 декабря 2010 года N 110-ЗС "О пчеловодстве".
Обновлено вчера в 22:49
Спорт
Волейбол. Финал шести Лиги наций стартовал в Чикаго
Двумя матчами сильнейших сборных мира в американском Чикаго стартовал Финал шести волейбольной Лиги наций среди мужских команд.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Новосибирской области три человека погибли в аварии
В результате, три пассажиры седана погибли на месте от полученных травм.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн
Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.
Обновлено вчера в 21:25
Технологии
«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях
Приложение занимается анализом розничных цен в крупнейших продуктовых сетях, пишут «Ведомости».
Обновлено в 00:59
Политика
Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине
Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.
Обновлено 09 июля в 16:43
Транспорт
В Екатеринбурге закрыли вторую часть моста на ЖБИ
В ночь на 11 июля в Екатеринбурге закрыли вторую часть Малышевского моста по направлению на ЖБИ.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Пока вы не уснули: в Грузии устроили новую антироссийскую провокацию
РФ задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией РИА Новости Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Число пропавших без вести в Иркутской области выросло до 11 человек
Обновлено вчера в 22:59