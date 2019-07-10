Энергетика
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в СШАNews.ru 02:12
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее. Согласно данным организации, запасы нефти в США сокращаются четвёртую неделю подряд.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
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В Албании в аварию попал автомобиль посольства России
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Энергетика
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«Вечерняя Казань» поинтересовалась, как идет приемная кампания в вузах.
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Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
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