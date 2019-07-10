Энергетика
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в СШАNews.ru вчера в 02:12
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее. Согласно данным организации, запасы нефти в США сокращаются четвёртую неделю подряд.
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Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Обновлено в 00:03
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В Кушве из-за урагана более 200 домов остались без электричества
В результате непогоды без электричества остались более 200 домов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана
Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
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Здоровье
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Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено вчера в 02:31
Политика
Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено вчера в 17:00
Космос
Перевод обслуживания МКС на коммерческую основу стоил США 17 млрд долларов
Генеральный инспектор НАСА Пол Мартин сообщил, что США за 14 лет потратили на коммерциализацию обслуживания МКС 17 млрд долларов.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
Обновлено вчера в 19:07
Здоровье
Родился первый в США ребенок из матки умершего донора
Обновлено вчера в 05:40
Футбол
«Ференцварош» победил «Лудогорец» в Лиге чемпионов
Чемпион Венгрии «Ференцварош» нанес поражение болгарскому «Лудогорцу» в первой игре первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:11
Наука
Новая технология может производить чистую питьевую воду
Обновлено вчера в 14:10
Футбол
Сын футболиста Хаджи выбирает, с каким клубом заключить контракт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона».
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Число пропавших без вести в Иркутской области выросло до 11 человек
Обновлено вчера в 22:59
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:38
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено вчера в 03:13
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 13:52
Кино
В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма
Съемки первого фильма после начала войны в Сирии закончились в городе Алеппо, в основу картины легла история любви молодой пары в самый разгар боевых действий, сообщила журналистам актриса Нагам Коджак.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель
У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность".
Обновлено вчера в 20:19
Наука
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено 09 июля в 16:55
Наука
Древнейшие в Европе человеческие останки найдены в Греции
Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в пещере Апидима в Греции в конце 70-х годов, оказались самыми древними в Европе.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Выгнанный Зеленским чиновник назвал президента наркоманом и хамом
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунко, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания, заявил, что подаст на главу государства в суд.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, нарушив негласное правило королевской семьи, и взбесила этим британцев, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 22:56