Энергетика

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в СШАNews.ru вчера в 02:12

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее. Согласно данным организации, запасы нефти в США сокращаются четвёртую неделю подряд.
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Нефть дорожает на данных американского Минэнерго о снижении запасов

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Запасы нефти в США упали сильнее прогнозов, Brent и WTI «радуются»

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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
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СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
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Парад на День независимости США истощил фонд безопасности Вашингтона

Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер предупредила президента США Дональда Трампа о том, что празднование Дня независимости, масштабно отмечавшегося 4 июля, обошлось в 1,7 млн долларов и истощило запасы специального фонда Вашингтона, из которого финансируется обеспечение безопасности при проведении государственных мероприятий в столице страны.
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В психинтернате Хабаровского края отравились более 200 подопечных

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Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
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В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
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В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
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Найден новый признак развития аутизма

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Медики перечислили признаки, свидетельствующие о разрушении печени.
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Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
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Пуск ракеты «Протон» с телескопом «Спектр-РГ» может быть отложен

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Бывшего генерала МВД перевели из колонии в СИЗО

Генерал МВД арестован по подозрению в получении взятки в 10 млн руб. В СИЗО Вакарчука попал из колонии.
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В России начали разработку оборудования для сетей 5G

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