Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее. Согласно данным организации, запасы нефти в США сокращаются четвёртую неделю подряд.

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Наука Нарушения микробиоты кишечника недоношенных детей связали с нарушениями роста Ученые из Университета Дьюка установили, что нарушения микрофлоры кишечника коррелируют с задержкой роста недоношенных младенцев.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

Футбол Милитао стало плохо на презентации в «Реале» Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале».

Происшествия В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку В ресторане на востоке Москвы правоохранители задержали жителя Челябинской области, который вечером 9 июля за 500 тысяч рублей продал 16-летнюю девочку.

Футбол «Спартак» объявил о подписании контракта с немецким защитником Баду Московский "Спартак" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом Малкольмом Баду, который ранее был в расположении команды на просмотре.

Происшествия Все пассажиры экстренно севшего в Калуге самолета уехали в Москву Пассажиры самолета авиакомпании Montenegro Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за потерявшего сознание первого пилота, уехали в Москву.

Происшествия ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.

Здоровье В МЧС рассказали, что нужно делать после укуса змеи Сотрудники МЧС РФ рассказали, что делать при укусе змеи. В первую очередь нужно сразу обратиться за медицинской помощью.

Происшествия В пещере на Крите нашли тело учёного из США с признаками удушения В Греции началось расследование убийства американского биолога, тело которой нашли в одной из пещер на Крите.

Гаджеты Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий Китайская компания Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, а также создании совместных предприятий и использовании их технологий.

Наука Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.

Армия и оружие Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк» Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Недвижимость Новостройки в России подорожали за год на 11% В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

Шоу-бизнес Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.

Происшествия Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.

Гаджеты Samsung Galaxy M60 засняли вживую Пока что официально неанонсированный смартфон Samsung Galaxy M60 уже был опробован индийским блоггером, а соответствующий видеоролик был опубликован на его канале в YouTube.

Хоккей СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.

Энергетика Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40% Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.

Политика Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.

Происшествия В Барнауле горит шестиэтажный дом Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания.