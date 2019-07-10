Энергетика
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в СШАNews.ru 02:12
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее. Согласно данным организации, запасы нефти в США сокращаются четвёртую неделю подряд.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 15:12, Вашингтон
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Наука
Нарушения микробиоты кишечника недоношенных детей связали с нарушениями роста
Ученые из Университета Дьюка установили, что нарушения микрофлоры кишечника коррелируют с задержкой роста недоношенных младенцев.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Футбол
Милитао стало плохо на презентации в «Реале»
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале».
Обновлено в 10:58
Происшествия
В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку
В ресторане на востоке Москвы правоохранители задержали жителя Челябинской области, который вечером 9 июля за 500 тысяч рублей продал 16-летнюю девочку.
Обновлено в 12:32
Футбол
«Спартак» объявил о подписании контракта с немецким защитником Баду
Московский "Спартак" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом Малкольмом Баду, который ранее был в расположении команды на просмотре.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Все пассажиры экстренно севшего в Калуге самолета уехали в Москву
Пассажиры самолета авиакомпании Montenegro Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за потерявшего сознание первого пилота, уехали в Москву.
Обновлено в 13:55
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Здоровье
В МЧС рассказали, что нужно делать после укуса змеи
Сотрудники МЧС РФ рассказали, что делать при укусе змеи. В первую очередь нужно сразу обратиться за медицинской помощью.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В пещере на Крите нашли тело учёного из США с признаками удушения
В Греции началось расследование убийства американского биолога, тело которой нашли в одной из пещер на Крите.
Обновлено в 13:59
Гаджеты
Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, а также создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 09:57
Наука
Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле
До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено в 13:52
Недвижимость
Новостройки в России подорожали за год на 11%
В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.
Обновлено в 02:30
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Теннис
Надаль вышел в полуфинал Уимблдона и сыграет с Федерером
Обновлено в 14:43
Гаджеты
Samsung Galaxy M60 засняли вживую
Пока что официально неанонсированный смартфон Samsung Galaxy M60 уже был опробован индийским блоггером, а соответствующий видеоролик был опубликован на его канале в YouTube.
Обновлено в 00:09
Хоккей
СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера
Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.
Обновлено в 14:15
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%
Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.
Обновлено в 14:00
Политика
Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина
Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Барнауле горит шестиэтажный дом
Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания.
Обновлено в 10:12
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер
Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24