Энергетика

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в СШАNews.ru 02:12

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее. Согласно данным организации, запасы нефти в США сокращаются четвёртую неделю подряд.
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Нефть дорожает почти на 3% на статистике по запасам в США

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