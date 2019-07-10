Энергетика
Нефть дорожает из-за снижения запасов в СШАГазета.Ru 05:30
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого. Запасы нефти в США сокращаются уже четвертую неделю подряд.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 12:10, Вашингтон
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Отравлением 18 детей в детском лагере заинтересовался СК
В Аткарском районе Саратовской области начата проверка по факту госпитализации детей из лагеря имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено в 08:26
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Наука
Один из самых громких звуков в океане издает небольшой червь
Японские и канадские учёные с удивлением обнаружили, что изучаемый ими морской червь способен издавать звуки, да ещё и удивительно громкие.
Обновлено в 04:30
Общество
Синод РПЦ утвердил рекомендации о работе с представителями субкультур
Священный Синод Русской православной церкви в связи с ростом числа различных молодежных субкультур принял специальный документ относительно приходской работы с такого рода молодежью, в котором дал подробные рекомендации священникам, как вести себя с молодыми людьми и каким образом рассказывать им о христианстве.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Ленобласти, один из них погиб
По данным регионального УГИБДД, в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, одна из пострадавших женщин скончалась.
Обновлено в 09:40
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 11:43
Недвижимость
В Ленобласти квартиры в новостройках подорожали на 13%
За 2018 год стоимость квартир в новостройках выросла на 13,45% и составила 70,5 тыс. рублей за квадратный метр, об этом свидетельствуют данные анализа Авито.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Политика
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Футбол
«Удинезе» объявил о подписании контракта с Бекао
Обновлено в 11:39
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Экономика
Глава Disney в России станет старшим вице-президентом Сбербанка
Глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан с сентября станет старшим вице-президентом Сбербанка и возглавит департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 11:00
Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном
Уточняется, что за шесть месяцев текущего года в России было продано 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов.
Обновлено в 12:02
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon попали в интернет
Эксперт отметил, что выложенные пароли могут быть уже неактуальны, так как компания должна была принять меры после выявления утечки.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву
Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Футбол
Воспитанник «Локомотива» продолжит карьеру в «Ростове»
Соглашение 20-летнего форварда с "Ростовом" рассчитано на четыре года. Долгов является воспитанником "Локомотива".
Обновлено в 11:35
Автоспорт
Гран-при Великобритании остается в Сильверстоуне еще на пять лет
Напомним, Гран-при Великобритании 2019 года, который пройдёт 14 июля, мог стать последним, так как владельцы трассы в 2017-м году объявили о досрочном расторжении контракта, согласно которому они должны были провести ещё две гонки.
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский решил превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит»
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении превратить чернобыльскую зону в «научный и будущий туристический магнит».
Обновлено в 09:05
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Наука
Афродизиак и феромон обнаружены в сперме рыб
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Пушков предложил ограничить въезд в Россию для Нино Катамадзе
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации в среду выступил с инициативой ограничить въезд в РФ для грузинской певицы Нино Катамадзе, спикер палаты Валентина Матвиенко предложила формализовать предложение.
Обновлено в 03:59
Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Кино
Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»
Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
Обновлено в 05:09