Энергетика

Нефть дорожает из-за снижения запасов в СШАГазета.Ru 05:30

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого. Запасы нефти в США сокращаются уже четвертую неделю подряд.
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Рынок открылся слабыми продажами

Finam.Ru03:16

Рост цен на нефть ускорился до 2% на риске шторма в Мексиканском заливе

ПРАЙМ07:05

Нефть дорожает из-за снижения запасов в США

Газета.Ru05:30

Стоимость барреля Brent превысила $65, помогают запасы и шторм

Росбалт08:11

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

News.ru02:12

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Интерфакс01:42

Нефть перешла в режим «осторожного подъема»

REGNUM02:27
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Происшествия

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Интернет

«Лаборатория Касперского» нашла обновление шпионской программы FinSpy

Компания «Лаборатория Касперского» нашла обновление программы для шпионажа FinSpy, способной читать данные из обычных и секретных чатов закодированных мессенджеров.
Обновлено в 08:24
Общество

Пользователи сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте»

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (81%), трудности при отправке сообщений (14%) и при входе в аккаунт (3%).
Обновлено в 08:08
Культура

Ольга Бузова примет участие в телешоу «Форт Боярд»

Телеведущая Ольга Бузова примет участие в новом сезоне культовой игры «Форт Боярд».
Обновлено вчера в 23:35
Игры

Qiwi установила Doom на терминалы в честь запуска магазина игр

Qiwi установила классический Doom на 97 тысяч терминалов. Акция приурочена к запуску магазина игр Qiwi Games.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:48
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика

Меркель в третий раз затрясло на публике

Обновлено в 08:17
Происшествия

Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве

Обновлено в 06:54
Гаджеты

Huawei покупает российские технологии

Huawei начало переговоры о закупке российских компаний и технологий в сфере IT.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Саакашвили в драке сломал руку пожилой женщине

Женщине потребовалась помощь медиков: врачи заявили, что пострадавшая получила перелом руки.
Обновлено вчера в 13:25
Наука

Ученые назвали эффективный способ похудения

"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Политика

На Чернобыльской АЭС вводят в эксплуатацию новую арку над саркофагом

Чернобыльская АЭС 10 июля примет в эксплуатацию новую защиту от предприятия Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 07:16
Происшествия

Задержан муж башкирской кассирши, укравшей 20 млн рублей из банка

Полиция задержала мужа жительницы Салавата, которая подозревается в краже 20 миллионов рублей из банка.
Обновлено в 08:33
Здоровье

Самый полезный летний фрукт назвали врачи

Обновлено в 05:10
Происшествия

В Саратовском детском лагере произошло массовое пищевое отравление

Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту массового пищевого отравления детей в Центре детского отдыха имени Ю. Гагарина Аткарского района.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера

По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Суд оставил под стражей предпринимателя Бойко-Великого

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде заключения под стражу - без изменения", - огласила решение судья.
Обновлено в 07:26
Общество

«Макдоналдс» оправдался за бургеры с антибиотиками

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявила о высоком качестве собственных бургеров и раскритиковала результаты исследования Роскачества.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко празднует день рождения дочери

Ростовская фотомодель Анастасия Костенко, а по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 10 июля отмечает день рождения своей дочери Миланы, которой исполнился год.
Обновлено в 05:38
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца

Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
Обновлено в 06:29
Авто

Кабриолет BMW M4 впервые замечен на тестах

Ожидается, что премьера кабриолета BMW M4 состоится ближе к середине будущего года.
Обновлено вчера в 12:53
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили

Мальчик находился под опекой Аллы Пугачевой четыре года. Но недавно его усыновили люди из окружения певицы. Этой осенью Женя пойдет в школу.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Футбол

Деян Радоньич: Слышал о Божовиче много хорошего

Форвард Крыльев Советов Деян Радоньич рассказал о своем переходе в российский клуб.
Обновлено в 08:09
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