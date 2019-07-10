Энергетика
Нефть дорожает из-за снижения запасов в СШАГазета.Ru 05:30
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого. Запасы нефти в США сокращаются уже четвертую неделю подряд.
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