Энергетика
Нефть дорожает из-за снижения запасов в СШАГазета.Ru 05:30
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого. Запасы нефти в США сокращаются уже четвертую неделю подряд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Медведев провел переговоры с Медведчуком и Бойко
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел переговоры в Москве с главой стратегического совета, председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком и с сопредседателями этой партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко, а также с членом политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» Тарасом Козаком.
Обновлено в 09:45
Общество
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше
Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ 20-летней спортсменки либо асфиксия на фоне сильного перепада температур. — поделились соболезнованиями в Федерации.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Тюремный начальник сел за коттедж
Обновлено в 09:44
Наука
Ученые назвали эффективный способ похудения
Силовые тренировки защищают от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других связанных с лишним весом проблем лучше, чем похудение, выяснили специалисты университета Августы в Джорджии.
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит никому в стране монополизировать телевизионное пространство, и пообещал, что "никаких информационных монополий не будет", этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания новой Рады.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе. Об этом сообщается на сервисе DownDetector 10 июля.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Политика
Сальвини заявил, что не получал в России «ни рубля, ни литра водки»
Сальвини заявил, что он «никогда не получал в России ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» и что он готов повторять этот ответ столько раз, сколько понадобится.
Обновлено в 09:47
Политика
Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду
Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун отстранён на год за нападение на молодых партнёров по национальной команде.
Обновлено в 07:10
Авто
Составлен рейтинг седанов с самым большим клиренсом
Первой в списке стала Lada Vesta (модификация Cross) от российского производителя, клиренс которой равен 20,3 см. 2-е место занял Renault "Логан", клиренс седана равен 195 мм, за ним расположилась Lada "Гранта", с дорожным просветом в 18 см. Далее идут седан в базовой комплектации Vesta (178 мм) и Citroen C4 (176 мм).
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, а также создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер
Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Авто
Novitec добавили McLaren 600LT мощности
Автомобиль получил пакет доработок Stage 2. Компания Novitec пополнила своё портфолио новым проектом — 688-сильным спорткаром McLaren 600LT.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено вчера в 15:46
Наука
Крымские ученые обнаружили новые ходы в пещере «Таврида»
Обновлено в 06:37