Энергетика
Нефть дорожает из-за рисков на Ближнем ВостокеПРАЙМ 01:35
"Рост напряженности на Ближнем Востоке означает учет риска в ценах на нефть", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Транспорт
Дроны начнут мониторить состояние российских дорог с 2021 года
Система мониторинга состояния дорог в России в режиме реального времени может появиться в 2021 году.
Обновлено в 04:01
Политика
Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 03:11
Общество
Житель Непала покорил Эверест в 24-й раз
Живущий в Непале представитель народности шерпов Ками Рита поставил мировой рекорд, в 24-й раз покорив Эверест.
Обновлено в 04:16
Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Во Франции медики начали эвтаназию пациента против воли его родителей
Парализованный Венсан Ламбер находится в вегетативном состоянии больше десяти лет Во французском городе Реймс медики местной больницы утром 20 мая начали эвтаназию Венсана Ламбера вопреки воле его родителей, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено вчера в 06:43
Общество
В Польше женщина впервые родила шестерых детей
Женщина родила в Польше сразу шесть малышей - четырех девочек и двух мальчиков, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 14:31
Кино
Звезда «Игры престолов» отреагировала на требования переснять финал
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Забор демонтируют с места стройки храма в Екатеринбурге
С места строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют забор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:31
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Музыка
Дягилевский фестиваль переносится в Париж
Как сообщили организаторы международного Дягилевского фестиваля музыкальный форум панирует провести в Париже в 2021 году.
Обновлено в 00:16
Происшествия
МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Авто
Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об устрицах в рационе солдат
По словам замминистра по материально-техническому обеспечению Дмитрия Булгакова, в настоящее время в рацион питания военнослужащих не включают тушенку и «мясорастительные консервы».
Обновлено в 02:28
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук впервые показала новорожденных малышей
Обновлено в 03:50
Авто
АвтоВАЗ рассказал, что ждать от серийного варианта новой Lada 4х4
В очередном выпуске программы «В самом деле» на YouTube специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий рассказал, что ждать от серийного воплощения внедорожника на самом деле.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43