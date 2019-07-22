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Политика Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.

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Общество Задыхаемся дальше. Лесные пожары разрастаются в Красноярском крае По сведениям ведомства, на 22 июля в "зоне контроля" региона действуют 93 пожара на площади 649 тысяч гектаров, которые никто не тушит – местность труднодоступная, а леса не ценные, утверждают специалисты Минлесхоза.

Армия и оружие Кедми объяснил, почему США пугает существование России Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.

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