Энергетика

Нефть дорожает из-за напряжённости на Ближнем ВостокеNews.ru 05:36

Мировые цены на нефть уверенно растут утром 22 июля на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Прогноз: нефть оценит самый простой способ остановки «танкерной» войны

Вести.Финанс10:32

Цены на нефть растут из-за геополитической напряженности

Финмаркет07:44

Brent подорожала до $63,34 за баррель из-за роста напряженности на Ближнем Востоке

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Рубль днем повышался к доллару и евро на дорожающей нефти

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Потенциал роста нефти «ограничен» уровнями $65 — $66 за баррель

REGNUM05:50

Нефть сегодня дорожает из-за последних событий на Ближнем Востоке

Эхо Москвы01:45

Нефть дорожает из-за напряжённости на Ближнем Востоке

News.ru05:36
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Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Умер глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, возглавлявший организацию с 2009 года.
Обновлено в 03:24
Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет колонии за взятку

Астахов признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере около 12 млн рублей, что соответствует двукратной сумме взятки.
Обновлено в 04:25
Политика

Путин отменил санкции России в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Политика

Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Космос

Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»

ВВС США обнаружили неизвестный объект на околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ".
Обновлено в 09:10
Происшествия

Погоня британских полицейских за «динозавром» попала на видео

Обновлено в 09:02
Футбол

«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб

Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
Обновлено в 09:53
Происшествия

На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

Обновлено в 11:04
Политика

МИД России прокомментировал выборы на Украине

Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Футбол

Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

Обновлено в 10:09
Политика

Итоги парламентских выборов на Украине. Главное

ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Двое россиян получили условный срок за разглашение гостайны

Кондратьев из Сергиева Посада, будучи помощником начштаба части 51087, разгласил гостайну, а уроженка Воронежской области Алексеева была его пособником.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Раскрыто убийство матери шестерых детей в Башкирии

Обновлено в 09:47
Политика

Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
Обновлено в 05:26
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Липецке неизвестные атаковали бюст Сталина и офис КПРФ

Обновлено в 05:31
Политика

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова похоронили

Обновлено вчера в 12:08
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