Энергетика
Нефть дорожает из-за напряжённости на Ближнем ВостокеNews.ru 05:36
Мировые цены на нефть уверенно растут утром 22 июля на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Умер глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, возглавлявший организацию с 2009 года.
Обновлено в 03:24
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет колонии за взятку
Астахов признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере около 12 млн рублей, что соответствует двукратной сумме взятки.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Политика
Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Космос
Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»
ВВС США обнаружили неизвестный объект на околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ".
Обновлено в 09:10
Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб
Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
Обновлено в 09:53
Происшествия
На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка
Обновлено в 11:04
Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.
Обновлено в 11:21
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Футбол
Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»
Обновлено в 10:09
Политика
Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Двое россиян получили условный срок за разглашение гостайны
Кондратьев из Сергиева Посада, будучи помощником начштаба части 51087, разгласил гостайну, а уроженка Воронежской области Алексеева была его пособником.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Раскрыто убийство матери шестерых детей в Башкирии
Обновлено в 09:47
Политика
Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
Обновлено в 05:26
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Липецке неизвестные атаковали бюст Сталина и офис КПРФ
Обновлено в 05:31
Политика
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова похоронили
Обновлено вчера в 12:08