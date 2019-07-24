Энергетика

Нефть дорожает, баррель Brent добрался до $64Росбалт 02:58

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов незначительно повышаются, отыгрывая вышедшие накануне данные Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:27, Вашингтон
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