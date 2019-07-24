Энергетика
Нефть дорожает, баррель Brent добрался до $64Росбалт 02:58
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов незначительно повышаются, отыгрывая вышедшие накануне данные Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:27, Вашингтон
Политика
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Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.
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Политика
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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
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Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Политика
Советник Эрдогана прокомментировал новость о смерти президента Турции
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Политика
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Спорт
Ласицкене выиграла золото на чемпионате России в Чебоксарах
Российская спортсменка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
С боевым почином: в армии создают ремонтно-эвакуационные полки
Колесные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС на базе тягача БАЗ-6910-021 «Вощина» были созданы на Брянском автомобильном заводе специально для этих подразделений.
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Армия и оружие
Китайский эсминец «Си Ань» прибыл с визитом в Северную столицу
Как стало известно в среду, 24 июля, в Северную столицу с неофициальным визитом прибыл ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань».
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено в 22:20
Футбол
«Ливерпуль» и «Спортинг» забили 4 мяча на двоих в товарищеском матче
В товарищеском матче встечались английский «Ливерпуль» и португальский «Спортинг».
Обновлено в 22:12
Армия и оружие
Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив
Как отмечает агентство, американский крейсер прошел через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР, поэтому данный шаг может спровоцировать гнев со стороны Пекина.
Обновлено в 19:56
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика
В Совфеде оценили идею властей Украины расширить санкции против РФ
В Совете Федерации прокомментировали предложение членов правительства Украины о введении санкций против российских компаний, которые занимаются строительством газопровода на юге РФ.
Обновлено в 14:54
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
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ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.
Обновлено в 22:20
Здоровье
Надёжный задел на будущее
Как признается Ирина Ерошкина, все они - будущий костяк Черниговской ЦРБ.
Обновлено в 19:45
Политика
На Украине заикнулись об историческом союзе с «независимым Крымом»
Советник украинского президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что во время нахождения у власти Владимира Зеленского в текст Конституции страны может быть включен пункт о "национальной автономии" Крыма.
Обновлено в 22:16
Общество
Храм Sagrada Familia получил разрешение на строительство
Мэрия Барселоны выдала в среду разрешение на строительство храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 10:49
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 00:23
Наука
Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы
Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
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Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02