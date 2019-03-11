Энергетика
Нефть дорожает, Brent торгуется выше $66 за баррельРосбалт вчера в 02:31
Как прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $65,2-$66,5 за баррель».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Краткосрочные ориентиры по Brent составляют 65-67 долларов за баррель - «Нордеа Банк»
Финмаркетвчера в 04:30
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия
Макгрегор арестован в Майами-Бич
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Глава ФАС заявил о двукратной переплате россиянами за услуги ЖКХ
«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам — это все чушь собачья», — сказал Артемьев.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Мадуро объявил о задержании готовивших атаку на ГЭС
Правоохранительные органы Венесуэлы задержали двух человек по подозрению в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара, сообщил действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Названы страны с самым чистым воздухом
В России качество воздуха оценили как хорошее: страна оказалась во второй десятке государств с самым чистым воздухом.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
В России сменилась тройка регионов — лидеров по смертности от ВИЧ
В 2017 году в тройку регионов с самым высоким коэффициентом смертности от ВИЧ входила Самарская область, но за 2018 год этот показатель у нее упал на 18% — с 39,5 случая на 100 тыс. населения до 32,2.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
В ООН ожидают большего политического прогресса по Сирии
Региональный гуманитарный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис в разговоре с РИА Новости заявил, что во всемирной организации надеются на больший политический прогресс по САР.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Россияне назвали условие повышения производительности труда
Годом раньше повысить свою производительность труда в случае роста зарплаты были готовы только 64 процента работающих и только 31 процент - в случае ее повышения в полтора-два раза.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Власти США потребовали модифицировать системы Boeing 737 MAX
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса
Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Алекперов оценил влияние санкций на ЛУКОЙЛ
Санкции влияют на нефтяную компанию ЛУКОЙЛ негативно, считает глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Опрос: более 70% родителей выступили в поддержку дресс-кода в школах
Уточняется, что у 65% опрошенных родителей дети учатся в образовательных учреждениях, где школьная форма обязательна.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Кузнецова рассказала о брошенной в московской квартире девочке
Состояние девочки,которую нашли в захламленной квартире в Москве, оценивается как средне-тяжелое, она не истощена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
Посол России в США назвал условие применения ядерного оружия Москвой
Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Японии истребитель F-4 совершил аварийную посадку
Истребитель F-4 военно-воздушных сил самообороны Японии совершил вынужденную посадку на базе Комацу в одноименном городе в префектуре Исикава, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии
В Кремле исходят из того, что условия, выдвигаемые Москвой в переговорах об островах, неприемлемы для Токио и японская сторона на них не пойдет, объяснил близкий к МИДу собеседник РБК.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
«Каролина» обыграла «Колорадо», 18-летний Свечников оформил дубль
Обновлено вчера в 23:33
Финансы
Рынки начали неделю в «красной зоне». Евро рискует сильно подешеветь
В начале торговой недели российскому фондовому рынку не хватило позитивных факторов для открытия в плюсе.
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Помпео обвинил Россию и Кубу в происходящем в Венесуэле
Госсекретарь США разразился заявлениями о том, что к блэкауту в Венесуэле причастны Россия и Куба.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
Армия РФ приступила к созданию закрытого интернета
Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
Украинский буксир «Корец» устроил стрельбу в Азовском море
Стоит отметить, что при этом не уточняется, в акватории какого именно моря, Чёрного или Азовского, украинские моряки устроили стрельбы.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Устроивший теракт в Еврейском музее Брюсселя получил пожизненный срок
Француз Мехди Неммуш, устроивший стрельбу в Еврейском музее в Брюсселе в 2014 году, был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 миллионов рублей
Гагаринский суд города Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов на сумму более чем 380 миллионов рублей соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Россию назвали «проигравшей военной сверхдержавой»
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Мэй согласовала с Еврокомиссией поправки к соглашению по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали поправки к соглашению по выходу страны из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Во Владивостоке перевернулся ЗРПК «Панцирь-С»
"Вести-Приморье" отмечают, что системы "Панцирь-С" стоят на вооружении 1533-го зенитного ракетного полка, который дислоцируется в районе Шаморовской трассы во Владивостоке.
Обновлено вчера в 04:57
Армия и оружие
С фрегата «Адмирал Горшков» испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»
В конце 2019 года с фрегата "Адмирал Горшков" впервые будет запущена российская гиперзвуковая ракета "Циркон".
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Российское судно отказались заправлять в Южной Корее из-за санкций
Попавшая под санкции российская компания «Гудзон» сообщила, что в южнокорейском порту Поханг отказывают в заправке ее судна «Партизан».
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено вчера в 16:56