Энергетика

Нефть дорожает, Brent торгуется выше $66 за баррельРосбалт 02:31

Как прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $65,2-$66,5 за баррель».
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«Саудиты заняли активную позицию» — нефтяной рынок ожидает рост

REGNUM16:39

Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением

Банки.ру09 марта в 03:13

Краткосрочные ориентиры по Brent составляют 65-67 долларов за баррель - «Нордеа Банк»

Финмаркет04:30

Нефть дорожает после снижения в пятницу

News.ru02:26

Баррель нефти Brent поднялся выше $66

НТВ02:19

Цены на нефть растут

RT на русском01:12

Цены на нефть растут, Brent закрепилась выше $66 за баррель

Росбалт09:10
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Происшествия

Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 млн рублей

Обновлено в 17:03
Политика

В США считают Boeing 737 MAX пригодным для полетов

Федеральное управление авиации США (FAA) считает лайнер Boeing 737 MAX пригодным для полетов, несмотря на произошедшую ранее в Эфиопии авиакатастрофу.
Обновлено в 16:13
Общество

Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 17:04
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено в 19:18
Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено в 16:56
Политика

Антонов заявил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД

Последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут быть печальны как для отношений между Москвой и Вашингтоном, так и для всего мира в целом.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Обвинение запросило для Барсукова-Кумарина 24,5 года колонии

Обвинение запросило 24 года и шесть месяцев колонии для Владимира Барсукова-Кумарина, предполагаемого главу «тамбовской ОПГ» в рамках дела об организации преступной группы, сообщил ТАСС адвокат Константин Кузьминых.
Обновлено в 18:10
Происшествия

В ТЦ «Москва» и на рынок «Садовод» пришли с обысками

Сотрудники полиции проводят обыски на оптовом рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» в столице.
Обновлено в 04:31
Политика

Оппозиционный парламент Венесуэлы ввел режим ЧП

Обновлено в 17:19
Происшествия

Арестованного бойца Александра Емельяненко выпустили из-под стражи

Арестованный на десять суток по административному делу о неповиновении полицейскому российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был освобождён из-под стражи в Минеральных Водах.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Подтвердилась версия о самоубийстве вокалиста The Prodigy

Британские следователи подтвердили, что причиной смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта стало самоубийство.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе

В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
Обновлено в 07:34
Энергетика

Глава «Лукойла» оценил влияние санкций на компанию

Технологические санкции против российского нефтегазового сектора негативно повлияли на работу "Лукойла" и сферы в целом, но адаптация к ограничениям возможна.
Обновлено в 18:59
Политика

Мэй согласовала с Юнкером изменения в соглашении по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне голосования в парламенте по Brexit согласовала в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером изменения в тексте соглашения c ЕС, заявил руководитель аппарата премьера Дэвид Лидингтон.
Обновлено в 18:21
Футбол

Зидан ответил на вопрос о возвращении Роналду в «Реал»

Французский специалист Зинедин Зидан рассказал, считает ли возможным возвращение в мадридский "Реал" нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:46
Происшествия

На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Энергетика

Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле

В Венесуэле из-за отключения электричества остановили работу ряда предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Bloomberg источник в министерстве нефти страны.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Суд прекратил уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»

Горсуд Петербурга прекратил уголовное преследование Романа Филиппова — бывшего генерального директора ПАО «Силовые машины», которого обвиняли в разглашении государственной тайны.
Обновлено в 18:25
Общество

Администрация «Вконтакте» подтвердила, что удаляет у пользователей фото надгробия с именем Владимира Путина

Активисты «Бессрочного протеста» установили там монумент с фотографией президента, его именем и годами жизни: 1952-2019.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес

Шнуров посвятил «хитрожопой» Собчак стихотворение

Обновлено в 18:30
Политика

США пригрозили Германии сокращением обмена разведданными из-за Huawei

Вашингтон предупредил Берлин об ограничении обмена разведданными, если немецкие власти позволят китайской корпорации Huawei принять участие в запуске в стране мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова попала в реанимацию

Обновлено в 02:39
Политика

Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире

Обновлено в 11:58
Политика

Аваков высказался о причастности «пророссийских сил» к стычкам в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на вопрос о причастности "пророссийских сил" к столкновениям, которые устроили радикалы на митингах в Киеве и Черкассах.
Обновлено в 17:32
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Политика

Президент Алжира отказался от планов баллотироваться на пятый срок

Несколько недель назад в стране начались масштабные акции протеста после того, как находящийся в швейцарской больнице 82-летний президент заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
Обновлено в 14:28
Политика

Латвия построила забор на границе с Россией

Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Василий Лановой экстренно госпитализирован

Сам актер сообщил, что проходит плановое медицинское обследование. Лановой опроверг информацию о том, что он экстренно госпитализирован.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

47-летняя Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка

Анастасия Заворотнюк опубликовала в своем "Инстаграме" фото обложки журнала, которое стало неожиданностью для поклонников 47-летней актрисы.
Обновлено в 05:09
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