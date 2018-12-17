Энергетика
Нефть подорожала после падения цен в конце прошлой недели
Нефть подорожала после падения цен в конце прошлой неделиВзгляд.ру01:17
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут после падения в пятницу на 2-3%.
Взгляд.ру01:17
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Энергетика
Катар купил долю в крупном месторождении нефти в Мексике
Обновлено в 03:18
Энергетика
В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля
С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Росстат назвал бензин в Уфе самым дешевым топливом в ПФО
Самый дорогой бензин в ПФО оказался в Чебоксарах – 43,93 рубля за литр.
Обновлено вчера в 22:06
Энергетика
BHP Billiton завершила выкуп акций на $5,2 млрд
Англо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd объявил о завершении внебиржевого выкупа акций на $5,2 млрд.
Обновлено в 02:32
Энергетика
Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику
Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.
Обновлено в 03:34
Энергетика
«Сила Сибири» позволит газифицировать южные районы республики
Ввод магистрального газопровода «Сила Сибири» в 2019 году даст возможность в будущем начать масштабную газификацию южных районов республики.
Обновлено вчера в 22:02
Энергетика
Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов
Обновлено в 01:46
Энергетика
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Энергетика
В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти
В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.
Обновлено в 01:41
Энергетика
Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре
Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект.
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика
Петербуржцы рассказали об отношении к «Лахта Центру»
Самый высокий в Европе небоскреб уже введен в эксплуатацию. На этапе строительства он вызывал множество споров.
Обновлено в 00:21
Энергетика
Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49%
СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.
Обновлено 15 декабря в 05:37
Энергетика
Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море
Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
Энергетика
Регион готовится к юбилейному нефтегазовому форуму
Х Тюменский нефтегазовый форум пройдёт 17-19 сентября 2019 года.
Обновлено 14 декабря в 04:29
Энергетика
Украинским потребителям не стоит ждать дешёвого электричества — эксперт
После отмены тарифа на уголь «Роттердам плюс» произойдёт скачок тарифов на электроэнергию, заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, сообщило 17 декабря информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 02:48