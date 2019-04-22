Цены на нефть выросли до максимума почти за полгодаРБК 04:18

Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов. Так дорого баррель Brent не стоил с 1 ноября 2018 года, то есть почти полгода.

Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

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