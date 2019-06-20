Энергетика
Нефть дорожает, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт 09:10
Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, «нефтяные цены ускорили утренний рост и прибавляют порядка 2,5-3% на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, где в Ормузском проливе был сбит американский дрон».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
Политика
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В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
Обновлено в 17:02
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Лондон временно прекратит поставки вооружений Эр-Рияду
Великобритания прекратит поставки вооружений Эр-Рияду на тот отрезок времени, пока будет осуществляться изучение принятого в четверг постановления апелляционного суда с требованием пересмотреть решение правительства Соединенного Королевства о продаже оружия Саудовской Аравии с учетом возможности его использования в йеменском конфликте.
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Обновлено в 13:57
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Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
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Транспорт
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Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
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Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
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ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
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Обновлено в 17:29
Кино
Актерский состав Space Jam 2 пополнили несколько звезд НБА
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Гаджеты
Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i
Для пользователей смартфонов Honor 10 Lite и Honor 20i стало доступно обновление до EMUI 9.1.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»
Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена перешел из "Фейенорда" в "Краснодар", сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено в 11:45
Происшествия
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Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Происшествия
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Обновлено в 14:25
Технологии
Le Monde (Франция): возвращение «расиализма» (Le Monde)
История понятия Слово "расиализм" отсутствует в словарях Литтре, Французской академии и Ларусса, однако сейчас становится одной из ключевых концепций нашей эпохи.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
Выполнить форму: чем примечательна выставка «Ле-Бурже-2019»
В Париже близится к завершению 53-й авиасалон «Ле-Бурже», и события уже закончившихся бизнес-дней мероприятия позволяют говорить о наличии признаков серьезных предстоящих перемен в мировой авиационной промышленности, структура которой к 2030 году может оказаться совсем иной, чем мы наблюдаем сейчас, перед 2020-м.
Обновлено в 17:02
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено в 17:30
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
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Обновлено в 17:02
Футбол
Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды
Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, чего ждет от сотрудничества с форвардом итальянского клуба Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:59
Экономика
Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка
В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
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Хоккей
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Обновлено вчера в 22:43
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45