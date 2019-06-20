Энергетика

Нефть дорожает, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт 09:10

Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, «нефтяные цены ускорили утренний рост и прибавляют порядка 2,5-3% на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, где в Ормузском проливе был сбит американский дрон».
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