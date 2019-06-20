Энергетика

Нефть дорожает, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт вчера в 09:10

Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, «нефтяные цены ускорили утренний рост и прибавляют порядка 2,5-3% на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, где в Ормузском проливе был сбит американский дрон».
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Brent незначительно подешевела до $64,27 за баррель

Интерфакс01:40

Нефть сохраняет «боевой настрой»

REGNUM03:04

Нефть вновь дорожает, баррель Brent перевалил за $65

Росбалт08:03

Цены на нефть перешли к снижению после резкого роста ранее

ПРАЙМ02:17

Цена на нефть марки WTI выросла более чем на 5%

RT на русском01:11

Цена на нефть марки Brent упала до $64,38 за баррель

Московский Комсомолец01:35

Стоимость нефти Brent превысила $63 за баррель

DP.RUвчера в 04:26
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Музыка

Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено вчера в 11:45
Политика

Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 05:27
Политика

Соловьев описал «изнасилование» Грузии

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя протестные выступления в Грузии, заявил, что технологию майдана начали использовать для максимальной радикализации политики и подчинения "изнасилованной страны" внешней политической воле.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Иран пощадил американский военный самолет

Обновлено в 07:59
Политика

Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Багдаде произошел взрыв около мечети

Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар

Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Политика

Депутат, организовавший заседание МАП в Тбилиси, отказался от мандата

Волнения в Тбилиси начались после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым на заседании МАП.
Обновлено в 08:02
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Экономика

«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года

ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек

Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фонарным столбом в Тверской области.
Обновлено в 04:12
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Происшествия

Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал до 13 августа главу Пушкинского района Московской области, бывшего мэра Балашихи Евгения Жиркова.
Обновлено в 08:35
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено вчера в 15:23
Кино

«Хэллоуин 2» выйдет в следующем году

Как сообщает издание Collider, съемки «Хэллоуина 2» должны начаться уже в этом сентябре.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку

Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
Обновлено в 06:36
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт

По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Политика

Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес не побоялся мощного противодействия и угроз из Киева и подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта генерала Григоренко и возвращении ему прежнего имени – маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 07:15
Игры

У Gears 5 не будет сезонного пропуска и лутбоксов

Обновлено в 06:40
Происшествия

ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве

В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Алиментов Собчак от Виторгана не дождется

На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
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