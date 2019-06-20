Энергетика
Нефть дорожает, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт вчера в 09:10
Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, «нефтяные цены ускорили утренний рост и прибавляют порядка 2,5-3% на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, где в Ормузском проливе был сбит американский дрон».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:04, Вашингтон
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 05:27
Политика
Соловьев описал «изнасилование» Грузии
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя протестные выступления в Грузии, заявил, что технологию майдана начали использовать для максимальной радикализации политики и подчинения "изнасилованной страны" внешней политической воле.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Иран пощадил американский военный самолет
Обновлено в 07:59
Политика
Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Политика
Депутат, организовавший заседание МАП в Тбилиси, отказался от мандата
Волнения в Тбилиси начались после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым на заседании МАП.
Обновлено в 08:02
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года
ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек
Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фонарным столбом в Тверской области.
Обновлено в 04:12
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Происшествия
Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал до 13 августа главу Пушкинского района Московской области, бывшего мэра Балашихи Евгения Жиркова.
Обновлено в 08:35
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Кино
«Хэллоуин 2» выйдет в следующем году
Как сообщает издание Collider, съемки «Хэллоуина 2» должны начаться уже в этом сентябре.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку
Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
Обновлено в 06:36
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт
По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Политика
Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес не побоялся мощного противодействия и угроз из Киева и подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта генерала Григоренко и возвращении ему прежнего имени – маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 07:15
Игры
У Gears 5 не будет сезонного пропуска и лутбоксов
Обновлено в 06:40
Происшествия
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве
В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29