Энергетика
Нефть дорожает, Brent приближается к $62 за баррельРосбалт 18 января в 01:28
Со своей стороны, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова констатирует, что «с утра цена нефти Brent прибавляет уже 1% в стоимости и торгуется выше $61 за баррель, а цена WTI повышается чуть меньше, чем на процент».
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