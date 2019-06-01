Нефть дешевеет: основные нефтяные марки потеряли в цене более 5%BFM.ru вчера в 20:42

При этом, по ее мнению, весомым фактором для сырьевого рынка продолжает оставаться торговая конфронтация между США и Китаем, а также обострение торговых отношений Соединенных Штатов и Мексики.

с чего всё началось

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Нефть дешевеет: основные нефтяные марки потеряли в цене более 5%

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