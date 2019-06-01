Энергетика
Нефть дешевеет: основные нефтяные марки потеряли в цене более 5%BFM.ru вчера в 20:42
Вечером 31 мая обе основные нефтяные марки потеряли в цене более 5%. Brent опускалась ниже 62 долларов за баррель впервые с 12 февраля. Цена июльских фьючерсов на WTI падала до 53,5 доллара.
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с чего всё началось
При этом, по ее мнению, весомым фактором для сырьевого рынка продолжает оставаться торговая конфронтация между США и Китаем, а также обострение торговых отношений Соединенных Штатов и Мексики.РИА Новостивчера в 20:31
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Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
Обновлено в 14:01
Происшествия
Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения
Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков арестован. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности
Обновлено в 10:46
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Общество
Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса
Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Пассажиры Шереметьево не могут получить багаж более 2 часов из-за сбоя
Пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D, предположительно в связи со сбоем в системе выдачи, пишет 1 июня сайт телеканала РЕН ТВ.
Обновлено в 13:39
Авто
Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями
Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.
Обновлено в 01:03
Общество
Строительство экотехнопарка «Шиес» законсервируют
Работы по инженерной подготовке территории для строительства экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области будут завершены к 15 июня.
Обновлено в 04:55
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Музыка
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Экономика
Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей
Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Общество
Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Экономика
Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Общество
Волочкова отреагировала на отказ мэра Анапы оплачивать ее концерт
В интервью журналистам PR-директор Волочковой Наталья Ракицкая заявила, что балерина не станет предъявлять властям каких-либо претензий связанных с отменой ее концерта на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Политика
Опубликованы снимки секретной части «пакта Молотова-Риббентропа»
Впервые опубликованы сканы советских оригиналов договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией в 1939 году.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Вдову Децла обругали за чрезмерный позитив на фотографиях в Instagram
Подписчикам Киселевой не понравилось, что она выкладывает слишком позитивные фотографии в свой аккаунт в Instagram.
Обновлено в 14:01
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Авто
Представлен самый экономичный Jeep Commander
В рамках мероприятия был представлен Jeep Commander с экономичной силовой установкой.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор
Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Задержана оставившая двух детей в хостеле мать
Обновлено в 11:51