Энергетика
Нефть дешевеет на открытии торговГазета.Ru 00:16
Мировые цены на нефть снижаются на открытии на фоне снижения поставок из Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Энергетика
«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти на $200 млн
Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража увеличился почти на $200 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.
Обновлено в 07:57
Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что намерен предъявить официальные обвинения в коррупции премьеру страны Биньямину Нетаньяху.
Обновлено в 12:12
Кино
Умер композитор Андре Превин, завоевавший четыре «Оскара»
Американский композитор, дирижер и джазовый пианист Андре Превин умер на 90-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 13:34
Хоккей
«Спартак» обыграл СКА и во втором матче серии плей-офф КХЛ
Обновлено в 14:15
Экономика
Кудрин назвал россиян отсталыми
Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:40
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
Обновлено в 09:52
Космос
Космические огнетушители впервые в истории протестированы на МКС
Российский космонавт Олег Кононенко провел тестирование огнетушителей на Международной космической станции, это произошло впервые, сообщает "Роскосмос".
Обновлено в 12:36
Культура
Агутин пожаловался, что не получил звание народного артиста к юбилею
Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народный артист" не должно присуждаться десятками и сотнями, оптимально присуждать не более пяти званий в год.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом
Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.
Обновлено в 10:16
Политика
Луценко: оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России
Оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России, заявил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 13:23
Политика
В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына
По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
Обновлено в 12:55
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Спорт
Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга
Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.
Обновлено в 13:20
Политика
В Сети обсуждают инцидент с Порошенко в Запорожье
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Россия заявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма
На заседании постоянного совета ОБСЕ Балакин отметил, что все, кто говорит об "аннексии", необходимости "затолкать" Крым назад на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к народу полуострова, который является носителем суверенитета на данной территории.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
На авианосце «Адмирал Кузнецов» сменили командира
На флагманском корабле ВМФ России — тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" — сменили командира, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В столице Сомали прогремел мощный взрыв
Обновлено в 14:10
Происшествия
Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз в КЧР
Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщали, что семь человек пострадали в результате схода лавины на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:44
Общество
Документ о Севастополе с подписью Сталина выставят на торги во Франции
Оригинальный документ за подписью Сталина выставит на торги французский аукционный дом Drouot.
Обновлено в 10:33
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook, так как компания не предоставила информацию о размещении на территории России серверов с данными россиян - пользователей этой соцсети.
Обновлено в 10:28
Политика
Самолет Трампа приземлился на Аляске для дозаправки
Самолет президента США Дональда Трампа, возвращающегося с саммита США - КНДР в Ханое, приземлился в четверг в Анкоридже (штат Аляска) для дозаправки.
Обновлено в 13:49
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В ДТП в Петербурге пострадали три человека
Три человека пострадали в результате ДТП на Лесном проспекте в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Москве избили работавшего в правительстве генерала Бриндикова
Бриндиков первоначально дал отпор противнику, но тому на помощь подоспел приятель — работавшего в правительстве и оборонном комплексе чиновника избивали уже в его же машине.
Обновлено в 05:33