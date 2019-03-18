Нефть дешевеет на опасениях за спрос на сырьеПРАЙМ 01:10

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне опасений относительно того, что замедление роста мировой экономики может негативно отразиться на спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дешевеет на опасениях за спрос на сырье

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