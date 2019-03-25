Энергетика
Нефть подешевела на опасениях замедления роста мировой экономикиВзгляд.ру 01:41
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,76%, составив 58,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Цены на нефть сохраняют негативную динамику из-за возобновившихся опасений относительно риска замедления темпов роста мировой экономики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Политика
Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита
Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Футбол
Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020
Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Общество
СКК намерено сохранить достигнутые в 2018 году объемы работ по перекладке сетей
В текущем году АО СКК намерено сохранить достигнутые в 2018 году объемы работ по перекладке сетей — суммарно не менее 15 километров по территории всего Южно-Сахалинска.
Обновлено в 20:17
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Общество
Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья
Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Политика
Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами
Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено в 17:22
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Политика
ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле
В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Баскетбол
Трей Янг и Джеймс Харден признаны лучшими игроками недели в НБА
Разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг и защитник "Хьюстона" Джеймс Харден признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в микроблоге ассоциации в Twitter.
Обновлено в 18:43
Общество
Российские синоптики пожаловались на плохие метеоспутники
Ранее сообщалось, что первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запустят в июне 2019 года.
Обновлено в 20:19
Происшествия
На военной базе США в Японии прогремел взрыв
В центральной части южного японского острова Окинава на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран произошел взрыв.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 17:50
Игры
Apple презентовала собственный игровой сервис Arcade
Компания Apple представила общественности во время ежегодной встречи собственный игровой сервис под названием Arcade.
Обновлено в 17:45
Технологии
Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай
Обновлено в 07:55
Финансы
Наиболее активно в 2018 г. росли крупные банковские вклады
В 2017 году наиболее активно росли вклады вблизи максимального размера страхового возмещения - 1,4 млн рублей.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных
Оператор "Воентелеком" (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет.
Обновлено в 04:27
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Общество
В Минске задержали праздновавших День Воли оппозиционеров
Обновлено в 14:17
Происшествия
Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве
Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Космос
Индия создаёт пилотируемый глубоководный аппарат
Обновлено в 04:15
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Обновлено в 16:20