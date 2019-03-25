Энергетика

Нефть подешевела на опасениях замедления роста мировой экономикиВзгляд.ру 01:41

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,76%, составив 58,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Цены на нефть сохраняют негативную динамику из-за возобновившихся опасений относительно риска замедления темпов роста мировой экономики.
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Сейчас более сильным является риск снижения цены на нефть - Альфа-банк

Финмаркет12:58

Нефть Brent торгуется ниже $67 за баррель

REGNUM10:35

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $66 за баррель

Росбалт09:05

Тренд на рост нефтяных котировок сохраняется

News.ru06:56

Нефть подешевела на опасениях замедления роста мировой экономики

Взгляд.ру01:41

Нефть Brent подешевела до $66,35 за баррель из-за опасений торможения экономики

Интерфакс01:19

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:11
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Политика

Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита

Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Футбол

Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020

Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Общество

СКК намерено сохранить достигнутые в 2018 году объемы работ по перекладке сетей

В текущем году АО СКК намерено сохранить достигнутые в 2018 году объемы работ по перекладке сетей — суммарно не менее 15 километров по территории всего Южно-Сахалинска.
Обновлено в 20:17
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

США провели испытания двух противоракет над Тихим океаном

Обновлено в 17:34
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Общество

Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья

Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Политика

Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами

Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено в 17:22
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Футбол

Хет-трик Грулева помог молодежной сборной России разгромить Норвегию

Обновлено в 12:48
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Политика

ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле

В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Баскетбол

Трей Янг и Джеймс Харден признаны лучшими игроками недели в НБА

Разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг и защитник "Хьюстона" Джеймс Харден признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в микроблоге ассоциации в Twitter.
Обновлено в 18:43
Общество

Российские синоптики пожаловались на плохие метеоспутники

Ранее сообщалось, что первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запустят в июне 2019 года.
Обновлено в 20:19
Происшествия

На военной базе США в Японии прогремел взрыв

В центральной части южного японского острова Окинава на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран произошел взрыв.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 17:50
Игры

Apple презентовала собственный игровой сервис Arcade

Компания Apple представила общественности во время ежегодной встречи собственный игровой сервис под названием Arcade.
Обновлено в 17:45
Технологии

Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай

Обновлено в 07:55
Финансы

Наиболее активно в 2018 г. росли крупные банковские вклады

В 2017 году наиболее активно росли вклады вблизи максимального размера страхового возмещения - 1,4 млн рублей.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных

Оператор "Воентелеком" (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет.
Обновлено в 04:27
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Общество

В Минске задержали праздновавших День Воли оппозиционеров

Обновлено в 14:17
Происшествия

Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве

Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Культура

В Этнографическом музее откроется выставка «Золото империи инков»

Обновлено в 07:26
Космос

Индия создаёт пилотируемый глубоководный аппарат

Обновлено в 04:15
Политика

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Обновлено в 16:20
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