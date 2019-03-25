Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях за рост мировой экономикиNews.ru 02:35
В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $0,94, его цена составила $59,04. Нефтяные котировки в понедельник продолжили тренд на снижение на опасениях по поводу рисков, связанных с замедлением темпов роста мировой экономики.
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Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар на складе с горючим
Внутри загоревшегося ангара площадью 80 на 30 кв. м находились емкости с ГСМ. В процессе горения произошло частичное обрушение строения.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Авто
Новый Nissan Juke 2020 модельного года рассекречен до премьеры
Новый Nissan Juke 2020 модельного года построят на платформе CMF-B, на которой уже сделан хэтчбек Renault Clio V. Премьера нового Nissan Juke ожидается в течение этого года.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Крупномасштабные военные учения ВДВ стартовали в Крыму
Представитель пресс-службы Министерства обороны России рассказал о том, что около полутора тысяч военных будут принимать участие в крупномасштабных военных учениях Воздушно-десантных войск, которые пройдут в Республике Крым.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky
Эвакуация людей с корабля, у которого сломался один из двигателей, продлится всю ночь В интернете появилось видео, снятое пассажирами круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии.
Обновлено 23 марта в 21:07
Футбол
Мартинес: «Эден Азар доказал, что он лидер»
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес похвалил полузащитника команды Эдена Азара после победы над Кипром в отборе Евро-2020.
Обновлено в 03:47
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Авто
В России насчитали почти 10 миллионов кроссоверов и внедорожников
Замыкает тройку лидеров среди марок по количеству кроссоверов и внедорожников в автопарке России еще один японский бренд — Nissan, на который приходится 9% объема рынка или 893 500 машин.
Обновлено в 04:28
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Футбол
Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране
Обновлено в 07:22
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета
После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые они игнорировали
Королевский колледж Лондона представил любопытные исследования, в которых приводятся симптомы, которым пациенты сначала не придавали значения, а позднее у них диагностировали рак мозга.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Кабмин утвердил методику определения индекса качества городской среды
Глава Правительства Димтрий Медведев, представляя методику, отметил, что она «должна дать арсенал возможностей для того, чтобы понять, как соотносятся элементы городской среды, насколько они отвечают критериям безопасности, комфорта, экологическим требованиям, сохраняет ли тот или иной город историческое лицо, соответствует ли он современным стандартам качества жизни», передаёт ТАСС.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Спорт
Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону
Замглавы организации заявил, что на сборах перед предстоящим сезоном с женской командой будет работать олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Альбина Ахатова.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения
Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Политика
В Кремле рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова ответила хейтерам по поводу маленькой груди
Ольга Бузова давно показала себя решительной дамой и с острым язычком. На этот раз она ответила критиканам по поводу размера груди.
Обновлено в 04:21