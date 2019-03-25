Энергетика

Нефть дешевеет на опасениях за рост мировой экономикиNews.ru 02:35

В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $0,94, его цена составила $59,04. Нефтяные котировки в понедельник продолжили тренд на снижение на опасениях по поводу рисков, связанных с замедлением темпов роста мировой экономики.
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Сейчас более сильным является риск снижения цены на нефть - Альфа-банк

Финмаркет12:58

Цены на нефть колеблются после снижения на опасениях за рост мировой экономики

ПРАЙМ13:10

Нефть Brent подешевела до $66,35 за баррель из-за опасений торможения экономики

Интерфакс01:19

Тренд на рост нефтяных котировок сохраняется

News.ru06:56

Нефть подешевела на опасениях замедления роста мировой экономики

Взгляд.ру01:41

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $66 за баррель

Росбалт09:05

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:11
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Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 10:53
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Обновлено в 17:19
Политика

Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине.
Обновлено в 16:16
Наука

Физики построили первый универсальный генератор запутанных фотонов

Китайские физики построили первый генератор запутанных фотонов, который удовлетворяет четырем ключевым критериям: работает только «по требованию», создает фотоны с высокой степенью запутанности, неразличимости и эффективности.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Экономика

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42
Гаджеты

Apple запустила трансляцию презентации за сутки до её начала

Apple начала трансляцию презентации на официальном сайте за сутки до её начала, заметили пользователи "Твиттера".
Обновлено вчера в 12:31
Экономика

Минфин предложил повысить цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 17:06
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Финансы

С чем связана паника на мировом фондовом рынке

Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
Обновлено в 12:48
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека

Обновлено в 16:54
Происшествия

Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета

Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера

Портал Newsit.gr утверждает, что турецкие истребители пытались помешать вертолету, на котором греческий премьер Алексис Ципрас летел на остров Агатониси.
Обновлено в 07:55
Культура

Билан вышел за наградой от Мединского на костылях

Обновлено в 16:18
Общество

Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира

Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице

Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Авто

Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар

Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.
Обновлено в 15:24
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Финансы

Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублей

Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие

Разведка ДНР узнала о подготовке «подлого плана» Порошенко

В ДНР подчеркнули, что Порошенко, «предчувствуя близость неминуемого фиаско», якобы намерен сорвать выборы президента Украины, введя военное положение на территории отдельных регионов страны.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие

Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

У российских военных появится свой мобильный оператор

Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
Обновлено в 02:38
Экономика

Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Политика

Новый масштабный блэкаут произошел в Венесуэле

Обновлено в 15:06
Финансы

Почему банки снизят ставки по кредитам, а не по депозитам

В дальнейшем, если ключевая ставка будет снижена, то для банков из первой десятки встанет вопрос либо замораживать выгодные предложения по депозитам на текущем уровне, либо снижать их в диапазоне от 0,1 до 0,5 п.п в зависимости от конкретной кредитной организации, ожидает генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов.
Обновлено в 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
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