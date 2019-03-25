Нефть дешевеет на опасениях за рост мировой экономикиNews.ru 02:35

В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $0,94, его цена составила $59,04. Нефтяные котировки в понедельник продолжили тренд на снижение на опасениях по поводу рисков, связанных с замедлением темпов роста мировой экономики.

Нефть дешевеет на опасениях за рост мировой экономики

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