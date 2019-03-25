Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $66 за баррельРосбалт 09:05

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник снижаются на фоне опасений инвесторов относительно замедления роста мировой экономики.

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $66 за баррель

Политика Белый дом: выводы по докладу Мюллера полностью оправдывают Трампа Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.

Политика Пенс рассказал, когда Трамп признает суверенитет Израиля над Голанами Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Дональд Трамп 25 марта официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".

Технологии Alibaba купил израильский VR-стартап Китайский торговый гигант Alibaba приобрел израильский стартап Infinity Augmented Reality. Об этом сообщается на сайте купленной компании.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.

Происшествия В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.

ЖКХ В Петербурге расскажут о сроках температурных испытаний теплосетей В Петербурге 25 марта пройдет пресс-конференция, посвященная началу температурных испытаний теплосетей.

Армия и оружие Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие» Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.

Происшествия Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.

Армия и оружие СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Интернет Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского достиг 32%.

Спорт Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.

Единоборства Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.

Общество RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон RT публикует первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».

Политика Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Политика Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.

Армия и оружие НАТО и Грузия обсуждают усиление сотрудничества в Черном море Представители руководства Североатлантического альянса и Грузии проводят консультации на тему поддержки Грузии силами НАТО в Черном море.