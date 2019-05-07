Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса на сырьёNews.ru 02:30

Нефтяные котировки продолжают находиться под давлением на фоне обеспокоенности участников рынка относительно темпов роста мировой экономики и спроса на нефть на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об увеличении пошлин на ряд китайских товаров с 10% до 25% и введения пошлин на новые группы товаров.

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса на сырьё

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