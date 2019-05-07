Энергетика

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса на сырьёNews.ru 02:30

Нефтяные котировки продолжают находиться под давлением на фоне обеспокоенности участников рынка относительно темпов роста мировой экономики и спроса на нефть на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об увеличении пошлин на ряд китайских товаров с 10% до 25% и введения пошлин на новые группы товаров.
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Нефть дорожает: Brent - $71,27 за баррель, WTI - $62,42

Агентство нефтегазовой информации01:14

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса на сырьё

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Цены на нефть растут

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Стоимость нефти Brent увеличилась до $71,31 за баррель

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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель

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Нефть пытается отыграть падение

Финмаркетвчера в 11:50

Цены на нефть продолжают сокращать темпы снижения после падения утром

ПРАЙМвчера в 12:33
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В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

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Скончалась автор книги про «Гардемаринов»

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Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в селении Кабани в провинции Латакия.
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Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

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Свадьба влюблённых намечена на вторую половину мая.
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Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Как отметил собеседник агентства, специалисты уже получили первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета и приступили к их анализу.
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Происшествия

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Обновлено в 09:01
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
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Происшествия

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Наука

На видео ученые сняли, как бактерии убивает иммунная система

Обновлено в 03:41
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Варшаве

Акция «Бессмертный полк» четвёртый год подряд прошла в Варшаве, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:12
Общество

Пиарщица мэрии Югры публично извинилась за грубость в соцсетях

Руководитель отдела информационной политики мэрии Сургутского района Любовь Иванцова принесла публичные извинения за грубое обращение с местными жителями, которое было замечено с ее стороны в социальных сетях.
Обновлено в 10:24
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Обновлено в 03:14
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Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии

Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
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На фасаде Музея Победы в Москве 9 мая покажут световые фильмы о войне

Обновлено в 05:27
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Стартовали переговоры Лаврова и Помпео

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео стартовала в финском городе Рованиеми.
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Происшествия

Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота

В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
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Дзаньоло не исключил, что может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не исключил, что может перейти в «Ювентус».
Обновлено в 07:55
Политика

В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
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50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
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Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
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Skoda анонсировала обновленный Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
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Последний выживший пассажир SSJ 100 рассказал о трагедии

Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево борта Олег Молчанов, который последним покинул самолёт, поделился подробностями страшной трагедии.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
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