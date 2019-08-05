Энергетика
Нефть дешевеет на фоне опасений за рост спроса на сырьеПРАЙМ 05 августа в 12:42
Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на фоне опасений инвесторов за рост спроса на данное сырье, которые последовали за заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:57, Вашингтон
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