Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на фоне опасений инвесторов за рост спроса на данное сырье, которые последовали за заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дешевеет на фоне опасений за рост спроса на сырье

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