Энергетика
Нефть дешевеет на данных о рекордно высокой добыче в СШАПРАЙМ 00:01
Инвесторы с пессимизмом восприняли данные минэнерго США, согласно которым объем добычи нефти в стране за предыдущую неделю вырос на 100 тысяч баррелей в день и достиг рекордного показателя в 12 миллионов баррелей в сутки. При этом запасы нефти в стране выросли пятую неделю подряд.
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«Краснодар» против Черышева: Клубы РФ узнали соперников в Лиге Европы
"Челси" (Англия) - "Динамо" (Киев, Украина) "Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия) "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Бенфика" (Португалия) "Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) "Валенсия" (Испания) - "Краснодар" (Россия) "Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия) "Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция) "Зенит" (Россия) - "Вильярреал" (Испания) Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта.
Обновлено в 07:33
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию.
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Политика
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«Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:31
Общество
Московский университет МВД России провел занятие на морозе
Пока неизвестно, почему было принято решение проводить уроки на улице. В университете МВД не смогли прокомментировать эту информацию.
Обновлено в 05:16
Культура
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Возвращение программы «Намедни» Леонида Парфенова анонсировал в Twitter продюсер блога «Парфенон» Илья Овчаренко.
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Политика
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Обновлено в 05:12
Футбол
Россиянин Олег Петров назначен на пост гендиректора «Монако»
Россиянин Олег Петров стал генеральным директором футбольного клуба "Монако".
Обновлено в 06:53
Футбол
ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна
В два ближайших трансферных окна синие не смогут регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 04:41
Спорт
Устюгов – о конфликте с Клэбо: «Хотел его ударить, но у меня еще появится такая возможность»
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал о конфликте с норвежским лыжником Йоханнесом Клэбо после финиша спринта в полуфинале ЧМ-2019 в Зеефельде.
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Политика
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Обновлено в 05:48
Политика
МИД РФ потребовал у The Times объяснений о визе автора статьи о Москве
По данным МИД РФ, автор статьи о Москве Джэнис Тернер приехала в страну по туристической визе.
Обновлено в 06:47
Экономика
Более 4 млн граждан РФ получат социальные доплаты к пенсиям
В Пенсионном фонде отметили, что увеличение социальных доплат коснется порядка 4 млн человек, включая 500 тыс. получателей ежемесячной денежной выплаты.
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Политика
Путин поручил подготовить меры поддержки популярной молодежной музыки
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежной аудитории.
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С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке
Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
Обновлено в 05:44
Политика
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Группа «Anna Maria», которая прошла в финал украинского конкурса-отбора представителей страны на «Евровидении-2019», не признали «российскую агрессию» в Крыму.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
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Обновлено в 00:19