Нефть дешевеет на данных о рекордно высокой добыче в СШАПРАЙМ 00:01

Инвесторы с пессимизмом восприняли данные минэнерго США, согласно которым объем добычи нефти в стране за предыдущую неделю вырос на 100 тысяч баррелей в день и достиг рекордного показателя в 12 миллионов баррелей в сутки. При этом запасы нефти в стране выросли пятую неделю подряд.

Нефть дешевеет на данных о рекордно высокой добыче в США

Происшествия Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.

Политика В МИД РФ сообщили о планах США купить оружие для Венесуэлы Соединенные Штаты планируют приобрести для Венесуэлы крупную партию оружия «в одной из восточноевропейских стран», заявила 22 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Культура Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником Президент Украины Пётр Порошенко приписал русского художника-авангардиста Казимира Малевича к украинским живописцам.

Происшествия В московском метро безбилетник ранил ножом контролера Безбилетник ударил предметом, похожим на нож, контролера в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки».

Футбол Александр Дюков избран президентом РФС На проходящей в Москве конференции Российского футбольного союза Александр Дюков избран президентом организации.

Происшествия Задержан замглавы отдела по борьбе с коррупцией МВД по РСО-Алании Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году назначенный главой МВД по РСО-Алания генерал-майор Михаил Скоков заявил о своих планах искоренить коррупцию в системе МВД республики.

Происшествия В Новосибирске арестован замдиректора медцентра имени Мешалкина Центральный районный суд Новосибирска в пятницу, 22 февраля, удовлетворив ходатайство следователя ФСБ, арестовал заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Министерства здравоохранения России Евгения Покушалова.

Политика В Кремле объяснили падение телерейтинга послания президента Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе «Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.

Общество Московский университет МВД России провел занятие на морозе Пока неизвестно, почему было принято решение проводить уроки на улице. В университете МВД не смогли прокомментировать эту информацию.

Культура На YouTube начнет выходить программа «Намедни» Леонида Парфенова Возвращение программы «Намедни» Леонида Парфенова анонсировал в Twitter продюсер блога «Парфенон» Илья Овчаренко.

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Эквадоре Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на востоке Эквадора недалеко от границы с Перу.

Спорт Андрей Лазукин выиграл финал Кубка России по фигурному катанию Фигурист Андрей Лазукин стал победителем финала Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.

Политика Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Футбол ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна В два ближайших трансферных окна синие не смогут регистрировать новых футболистов.

Происшествия В московской больнице проходят обыски по делу об откатах за лекарства В московской городской клинической больнице № 52 правоохранители проводят обыски и выемку документов в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег.

Политика В СК создадут линию для приема сообщений о случаях давления на бизнес Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать отдельную телефонную линию в ведомстве для сообщений о случаях давления на бизнес после того, как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул тему незаконного уголовного преследования предпринимателей.

Политика МИД РФ потребовал у The Times объяснений о визе автора статьи о Москве По данным МИД РФ, автор статьи о Москве Джэнис Тернер приехала в страну по туристической визе.

Экономика Более 4 млн граждан РФ получат социальные доплаты к пенсиям В Пенсионном фонде отметили, что увеличение социальных доплат коснется порядка 4 млн человек, включая 500 тыс. получателей ежемесячной денежной выплаты.

Политика Путин поручил подготовить меры поддержки популярной молодежной музыки Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежной аудитории.

Политика С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.

Политика Кандидатки на «Евровидение» от Украины не признали «агрессию» РФ Группа «Anna Maria», которая прошла в финал украинского конкурса-отбора представителей страны на «Евровидении-2019», не признали «российскую агрессию» в Крыму.