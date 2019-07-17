Энергетика
Нефть дешевеет на 4% на снижении рисков вокруг ИранаПРАЙМ вчера в 14:32
Мировые цены на нефть во вторник вечером резко ускорили снижение почти до 4% после заявлений президента США Дональда Трампа по Ирану, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Политика
Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году
Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии
Командование вооруженных сил США планирует увеличить численность сотрудников частных военных компаний в северных районах Сирии на фоне сокращения своего контингента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 09:58
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика
Суд продлил на три месяца арест украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика
Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей
В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Гаджеты
15 моделей смартфонов Honor получат обновление EMUI 10 и Magic UI 3.0 на базе Android 10
О моделях Huawei пока ничего не говорится, но лист ожидания EMUI 10 и Magic UI 3.0 выглядит представительно.
Обновлено в 06:41
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену
Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Компания Xiaomi официально анонсировала в Испании смартфон среднего класса Xiaomi Mi A3, который работает на «чистой» Android.
Обновлено в 08:50
Политика
Председателем Еврокомиссии стала Урсула фон дер Ляйен
Европарламент назначил нового председателя Еврокомиссии — им стала Урсула фон дер Ляйен, ранее возглавлявшая министерство обороны Германии.
Обновлено в 04:46
Общество
В России начнут возводить надувные дома
В России начнут возводить пневмокаркасные здания на основе заполненных воздухом баллонов.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Gartner: рынок компьютерных устройств в 2019 году ждёт падение
Аналитическая компания Gartner опубликовала прогноз по мировому рынку компьютерных и мобильных устройств на текущий и последующие годы.
Обновлено в 07:06
Футбол
Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“»
В борьбу за вратаря "Локомотива" Гильерме включился и "Зенит". В клубе обсуждают идею приглашения вратаря.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Крыму 49 детей отравились в летнем лагере
В Крыму из детского оздоровительного лагеря «Лучистый» под Евпаторией госпитализировали 49 детей с признаками пищевого отравления, сообщает 17 июля пресс-служба администрации города.
Обновлено в 03:24
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
«Вест Хэм» объявил о крупнейшем трансфере в истории клуба
«Вест Хэм» объявил о трансфере нападающего «Айнтрахта» Себастьена Аллера за рекордные для лондонского клуба 45 миллионов фунтов.
Обновлено в 09:12
Политика
В Грузии признали зависимость от России
Президент России Владимир Путин своим указом временно запретил российским авиакомпаниям возить пассажиров в Грузию.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Летчик-испытатель сравнил вертолет Ка-29 с Ми-24
Корабельный ударный вертолет Ка-29, созданный на базе Ка-27, может соперничать с сухопутным Ми-24В, а по некоторым параметрам маневренности превосходит его.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21