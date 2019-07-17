Мировые цены на нефть во вторник вечером резко ускорили снижение почти до 4% после заявлений президента США Дональда Трампа по Ирану, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дешевеет на 4% на снижении рисков вокруг Ирана

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