Энергетика
Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника снизилисьБанки.ру вчера в 01:35
Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,63 доллара и составили 59,58 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:28, Вашингтон
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«Динамо» подписало экс-хавбека «Краснодара»
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Обновлено в 10:41
Общество
«Яндекс» и Сбербанк изменят формат маркетплейса «Беру»
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Обновлено в 09:36
Политика
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Обновлено в 05:48
Политика
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«Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство.
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развёлся с «Мисс Москва»
По некоторым данным причиной развода мог стать пост Оксаны в Инстаграм, где она выразила надежду, что когда-нибудь её сын сможет стать наследным принцем или королём. дело в том, что в Малайзии не разрешают называть кого-либо высокими титулами без официального подтверждения.
Обновлено в 07:01
Политика
Медведчук представил Европарламенту план по урегулированию в Донбассе
Механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Космос
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В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну.
Обновлено в 08:39
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Наука
Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером
Обновлено в 09:49
Происшествия
СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова
Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Происшествия
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Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский призвал врио губернатора Николаевской области покинуть пост
Президент Украины Владимир Зеленский призвал временно исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня написать заявление об отставке.
Обновлено в 09:58
Транспорт
В Москве из-за ливня подтопило несколько улиц
Обновлено в 11:18
Футбол
Лучший бомбардир «Бордо» может стать партнером Головина в «Монако»
Нападающий «Бордо» Франсуа Камано близок к переходу в «Монако». Футболист оценивается в 15 миллионов евро.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Финансы
Прибыль банков в первом полугодии превысила триллион рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки заработали почти в полтора раза больше – в январе – июне 2018 г. их прибыль составила 634 млрд руб.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53