Энергетика
Нефть дешевеет более чем на 2% на усилении торговых опасенийПРАЙМ 01:11
Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 2% после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Авто
Обновленный SsangYong Tivoli вышел на глобальный рынок
Новый кроссовер Mahindra XUV300, представленный в феврале этого года в качестве удешевленной и перелицованной версии SsangYong Tivoli, станет глобальной моделью.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 20:38
Культура
Сериал по песням Булановой покажут на ТВ
Сюжет сериала навеян песнями известной российской певицы Татьяны Булановой.
Обновлено в 04:51
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила Cargo Dragon для стыковки
Рука-манипулятор Международной космической станции сумела захватить грузовой корабль Cargo Dragon США; ожидается стыковка.
Обновлено в 07:27
Здоровье
В России вступили в силу новые правила диспансеризации
В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Происшествия
У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв
Обновлено в 06:39
Происшествия
Пилот разбившегося в Шереметьево авиалайнера SSJ100 рассказал о катастрофе
После взлета из Шереметьево в авиалайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», ударила молния.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Китай настаивает на продолжении диалога между США и КНДР
Со слов дипломата, Китай следил за пуском ракет КНДР и за всей последующей реакцией различных стран.
Обновлено в 06:35
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево
В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Финансы
Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов
За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Авто
Lada XRay Cross удивил результатами краш-теста
Для сравнения, результат седана Lada Vesta оказался выше, чем у XRay - 15,1 балла (четыре звезды).
Обновлено в 05:48
Теннис
Медведев идет шестым в чемпионской гонке ATP
Чемпионская гонка ATP от 6 мая: 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405 очков 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1800 5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1735 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1555 7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190 8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 1080 9 (9). Джон Изнер (США) — 1060 10 (10).
Обновлено в 07:06
Религия
7 мая православные христиане отметят Радоницу
В связи с празднованием Радоницы (Родительского дня) 7 мая в Норильске будет увеличено количество автобусов по маршруту №15 «Ритуальный зал – улица Набережная Урванцева».
Обновлено 04 мая в 03:30
Космос
Корабль «Прогресс МС-10» отправится с МКС в начале лета
Представители Роскосмоса рассказали, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-10» отчалит от Международной космической станции в начале июня.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Спорт
Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо
«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 03:45
Экономика
Пенсионные фонды столкнулись с проблемой
Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13