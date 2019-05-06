Энергетика

Нефть дешевеет более чем на 2% на усилении торговых опасенийПРАЙМ 01:11

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 2% после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.
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Нефть WTI подешевела до минимума с конца марта

Rambler News Service07:08

Ключевым событием для нефтяного рынка в среднесрочной перспективе станет встреча представителей ОПЕК+ в середине мая - «Нордеа Банк»

Финмаркет04:37

Нефть дешевеет более чем на 2% на усилении торговых опасений

ПРАЙМ01:11

Нефть резко дешевеет, Brent опустилась ниже $70 за баррель

Росбалт02:33

Нефть дешевеет на заявлениях Трампа о пошлинах на товары из Китая

News.ru02:31

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:24

Рубль обвалился из-за нефти и Трампа

Московский Комсомолец03:37
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Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Авто

Обновленный SsangYong Tivoli вышел на глобальный рынок

Новый кроссовер Mahindra XUV300, представленный в феврале этого года в качестве удешевленной и перелицованной версии SsangYong Tivoli, станет глобальной моделью.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Следователи извлекли 41 тело из сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:03
Футбол

Адвокат Мамаева о состоянии сына игрока: «Мальчик стал заикаться»

Обновлено в 07:14
Культура

Сериал по песням Булановой покажут на ТВ

Сюжет сериала навеян песнями известной российской певицы Татьяны Булановой.
Обновлено в 04:51
Космос

Рука-манипулятор МКС захватила Cargo Dragon для стыковки

Рука-манипулятор Международной космической станции сумела захватить грузовой корабль Cargo Dragon США; ожидается стыковка.
Обновлено в 07:27
Здоровье

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Происшествия

У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

Обновлено в 06:39
Происшествия

Пилот разбившегося в Шереметьево авиалайнера SSJ100 рассказал о катастрофе

После взлета из Шереметьево в авиалайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», ударила молния.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Китай настаивает на продолжении диалога между США и КНДР

Со слов дипломата, Китай следил за пуском ракет КНДР и за всей последующей реакцией различных стран.
Обновлено в 06:35
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево

В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Финансы

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Авто

Lada XRay Cross удивил результатами краш-теста

Для сравнения, результат седана Lada Vesta оказался выше, чем у XRay - 15,1 балла (четыре звезды).
Обновлено в 05:48
Теннис

Медведев идет шестым в чемпионской гонке ATP

Чемпионская гонка ATP от 6 мая: 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405 очков 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1800 5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1735 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1555 7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190 8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 1080 9 (9). Джон Изнер (США) — 1060 10 (10).
Обновлено в 07:06
Религия

7 мая православные христиане отметят Радоницу

В связи с празднованием Радоницы (Родительского дня) 7 мая в Норильске будет увеличено количество автобусов по маршруту №15 «Ритуальный зал – улица Набережная Урванцева».
Обновлено 04 мая в 03:30
Космос

Корабль «Прогресс МС-10» отправится с МКС в начале лета

Представители Роскосмоса рассказали, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-10» отчалит от Международной космической станции в начале июня.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Спорт

Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо

«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 03:45
Экономика

Пенсионные фонды столкнулись с проблемой

Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13
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