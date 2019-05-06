Нефть дешевеет более чем на 2% на усилении торговых опасенийПРАЙМ 01:11

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 2% после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дешевеет более чем на 2% на усилении торговых опасений

Авто Обновленный SsangYong Tivoli вышел на глобальный рынок Новый кроссовер Mahindra XUV300, представленный в феврале этого года в качестве удешевленной и перелицованной версии SsangYong Tivoli, станет глобальной моделью.

Происшествия Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Культура Сериал по песням Булановой покажут на ТВ Сюжет сериала навеян песнями известной российской певицы Татьяны Булановой.

Космос Рука-манипулятор МКС захватила Cargo Dragon для стыковки Рука-манипулятор Международной космической станции сумела захватить грузовой корабль Cargo Dragon США; ожидается стыковка.

Здоровье В России вступили в силу новые правила диспансеризации В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Армия и оружие Китай настаивает на продолжении диалога между США и КНДР Со слов дипломата, Китай следил за пуском ракет КНДР и за всей последующей реакцией различных стран.

Политика Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка» Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.

Экономика Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.

Происшествия Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Происшествия Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Финансы Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.

Авто Lada XRay Cross удивил результатами краш-теста Для сравнения, результат седана Lada Vesta оказался выше, чем у XRay - 15,1 балла (четыре звезды).

Теннис Медведев идет шестым в чемпионской гонке ATP Чемпионская гонка ATP от 6 мая: 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405 очков 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1800 5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1735 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1555 7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190 8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 1080 9 (9). Джон Изнер (США) — 1060 10 (10).

Религия 7 мая православные христиане отметят Радоницу В связи с празднованием Радоницы (Родительского дня) 7 мая в Норильске будет увеличено количество автобусов по маршруту №15 «Ритуальный зал – улица Набережная Урванцева».

Космос Корабль «Прогресс МС-10» отправится с МКС в начале лета Представители Роскосмоса рассказали, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-10» отчалит от Международной космической станции в начале июня.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Зеленский временно вышел из бизнеса Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.

Спорт Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо «На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.