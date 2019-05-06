Энергетика

Нефть дешевеет более чем на 2% на усилении торговых опасенийПРАЙМ 01:11

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 2% после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.
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Ключевым событием для нефтяного рынка в среднесрочной перспективе станет встреча представителей ОПЕК+ в середине мая - «Нордеа Банк»

Финмаркет04:37

Рубль обвалился из-за нефти и Трампа

Московский Комсомолец03:37

Нефть дешевеет более чем на 2% на усилении торговых опасений

ПРАЙМ01:11

Нефть дешевеет на заявлениях Трампа о пошлинах на товары из Китая

News.ru02:31

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:24

Нефть резко дешевеет, Brent опустилась ниже $70 за баррель

Росбалт02:33

Цены на нефть упали ниже психологического уровня в $70

REGNUM00:19
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Происшествия

В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:34
Технологии

Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»

Китайская компания Huawei претендует на крупный контракт, который обеспечит исполнение «закона Яровой».
Обновлено в 05:47
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия

При аварийной посадке в Шереметьево загорелся пассажирский самолет

В московском аэропорту Шереметьево горит пассажирский самолет, кадры с места событий публикуют в соцсетях очевидцы.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево

Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Общество

Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм

Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 17:44
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Авто

Назван ТОП-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в России

Обновлено в 05:33
Авто

Новые модели Hyundai получат более спортивный и экспрессивный дизайн

Чуть больше месяца назад состоялась премьера Hyundai Sonata нового поколения, выполненной в стилистике концептуального Le Fil Rouge.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

«Бессмертный полк» прошел по Токио

В третий раз в Токио прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Футбол

Полузащитник «Лехии» Михалака перейдет в «Ахмат»

Обновлено в 04:30
Происшествия

Житель Сургута сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели

Полицейские задержали в Сургуте (ХМАО) рецидивиста, который сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели, возбуждено уголовное дело, сообщило городское управление МВД.
Обновлено в 04:55
Спорт

Бывшая ученица рассказала о методах тренерской работы Тутберидзе

Обновлено в 05:57
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Здоровье

Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени

Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Футбол

Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену

По сообщению Don Balon, Месси хотел бы, чтобы в ближайшее трансферное окно клуб приобрел голкипера, центрального защитника и форварда.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Частично парализовало Анджелину Джоли

Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы

В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
Футбол

Кокорин рассказал, как узнал о чемпионстве «Зенита»

Обновлено в 05:38
Политика

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Происшествия

Выплаты семьям погибших в Шереметьево могут составить по 5 млн рублей

Выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево могут составить по 5 млн руб. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.
Обновлено в 05:41
Политика

В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
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