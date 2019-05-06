Энергетика

Нефть дешевеет более чем на 2% на усилении торговых опасенийПРАЙМ 01:11

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 2% после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.
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Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
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