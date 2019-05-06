Энергетика
Нефть дешевеет более чем на 2% на усилении торговых опасенийПРАЙМ 01:11
Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 2% после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Опубликован список погибших в сгоревшем самолете в Шереметьево
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Обновлено в 00:56
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено вчера в 05:22
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»
«Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
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Обновлено вчера в 22:41
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Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
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Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
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Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
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Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).
Обновлено вчера в 19:19
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Лиза Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном
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Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
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Происшествия
В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток
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Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
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