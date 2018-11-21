Энергетика
Накануне баррель «черного золота» подешевел более чем на 7%, до 61,92 доллара. Сырье сорта WTI упало в цене на 7,53 доллара за бочку, до 52,89 доллара. Что случилось с нефтяным рынком и что теперь будет с рублем, АиФ.ru выяснил у экспертов.
Аргументы и Фактывчера в 06:43
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Энергетика
Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС
Обновлено в 03:43
Энергетика
Трампа очень радует обвал цен на нефть
Обновлено в 02:32
Энергетика
Набиуллина рассказала о риске падения цены на нефть до $35
Обновлено в 01:26
Энергетика
За год в Саратовской области открыли семь месторождений нефти и газа
Зарплатный фонд за указанный период составил более 2 млрд рублей. Кроме того, в этом году открыли семь месторождений.
Обновлено в 03:04
Энергетика
«Газпром» заключил контракт на 41,2 млрд рублей на поставку труб
Госкорпорация «Газпром» заключила контракт на 41,2 млрд рублей на поставку труб большого диаметра.
Обновлено в 02:15
Энергетика
ВС Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание штрафа в $6,2 млрд
Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении жалобы на взыскание штрафа в 172 млрд гривен (около $6,2 млрд), произведенного Антимонопольным комитетом страны.
Обновлено в 02:12
Энергетика
Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра
Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.
Обновлено в 02:14
Энергетика
Три новых газопровода построит «Газпром» на Ставрополье
В крае эксплуатируются 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, большинство из которых принадлежит «Газпрому», создана сеть станций по установке газобаллонного оборудования, увеличивается количество автотранспортной техники, использующей природный газ.
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
Аргентина начнет производство и экспорт СПГ в 2019 году
Обновлено в 02:50
Энергетика
Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ
Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Обучение в автошколах подорожает в следующем году
С 2019 года обучение в российских автошколах может подорожать. Это связано с ростом цен на бензин и коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 21:14
Энергетика
На Ямале продолжится рост ВРП на душу населения
В следующем году среднегодовая численность занятых в экономике составит 417 тыс. человек при уровне безработицы по МОТ 3,2%. Сейчас в экономике Ямала занято 420 тыс. человек, это самый значительный показатель за все время наблюдений.
Обновлено в 01:53
Энергетика
«Газпром» снизил вложения в «Северный поток-2» на 2018 год
Обновлено вчера в 08:52
Энергетика
Саудовская Аравия может стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Саудовская Аравия может снова стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.
Обновлено вчера в 05:20
Энергетика
С 1 января газ для населения подорожает на 1,7 %
С 1 июля 2014 года розничная цена на газ для населения выросла с 4688,54 до 5623,61 рублей за тысячу кубометров.
Обновлено в 00:41