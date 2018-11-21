Аргументы и Факты вчера в 06:43

Накануне баррель «черного золота» подешевел более чем на 7%, до 61,92 доллара. Сырье сорта WTI упало в цене на 7,53 доллара за бочку, до 52,89 доллара. Что случилось с нефтяным рынком и что теперь будет с рублем, АиФ.ru выяснил у экспертов.

Нефть дешевеет. Что теперь будет с рублем?

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Энергетика Энергетика ВС Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание штрафа в $6,2 млрд Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении жалобы на взыскание штрафа в 172 млрд гривен (около $6,2 млрд), произведенного Антимонопольным комитетом страны.

Энергетика Энергетика Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.

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Энергетика Энергетика Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.

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Энергетика Энергетика На Ямале продолжится рост ВРП на душу населения В следующем году среднегодовая численность занятых в экономике составит 417 тыс. человек при уровне безработицы по МОТ 3,2%. Сейчас в экономике Ямала занято 420 тыс. человек, это самый значительный показатель за все время наблюдений.

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия может стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай Саудовская Аравия может снова стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.