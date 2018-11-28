Энергетика
Оптимизм по отношению к ценам на топливо на российском рынке увеличился с падением цен на нефть, вслед за которым, по логике, должны поубавиться и экспортные аппетиты российских нефтяников. Тем не менее цена на топливо застыла на имеющейся отметке, а в отдельных регионах даже продолжается рост.
REGNUMвчера в 19:36
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Энергетика
Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС
«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 06:14
Энергетика
Нефть подешевела до уровня октября 2017 года
Стоимость февральских фьючерсов североморской Brent краткосрочно опустилась ниже отметки в $58 за баррель, минимальная зафиксированная цена составила $57,78.
Обновлено в 06:19
Энергетика
«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти
Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено в 06:24
Энергетика
«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей
За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика
«Газпром» отложит на год достройку «Турецкого потока»
"Газпром" отложит строительство продолжения "Турецкого потока" минимум на год из-за задержки в создании газотранспортной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе.
Обновлено в 06:00
Энергетика
Стоимость дизельного топлива в Петрозаводске продолжает расти
По данным карельской службы государственной статистики, за неделю стоимость бензинового горючего для автотранспорта в Петрозаводске не изменилась.
Обновлено в 04:42
Энергетика
Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном
Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.
Обновлено в 01:41
Энергетика
МЭР прогнозирует рост добычи угля в России к 2036 году на 41,6%
Добыча угля в РФ к 2036 году может вырасти на 41,6% — до 602 миллионов тонн по сравнению с 2018 годом, говорится в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ Минэкономразвития до 2036 года.
Обновлено в 03:56
Энергетика
«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море
«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика
Власти Кузбасса обсудили вопрос топливной безопасности региона
Вопросы топливной безопасности сегодня обсудили в областной администрации.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Нефти хватит еще на много поколений
Многие специалисты уже хорошо знают друг друга.
Обновлено в 05:05
Энергетика
Бразильская Petrobras продает 37 месторождений на $823 млн
Бразильская Petrobras продает доли в 37 месторождениях на общую сумму 823 миллиона долларов, сообщила компания.
Обновлено в 01:32
Энергетика
Депутат Рады: Власть отдает газотранспортную систему олигархам
Член депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов уверен, что власти страны готовятся отдать ГТС в частные руки и сознательно занижают стоимость "стратегической трубы" В эфире канала "112 Украина" парламентарий предупредил, что приватизация газотранспортной системы Украины приведёт к окончательной монополизации рынка энергоносителей и повышению цены на газ для населения.
Обновлено в 06:01
Энергетика
В Узбекистане добыча газа увеличится до 61 миллиарда кубов
Добыча газа в Узбекистане в 2018 году увеличится на 9,3% по сравнению с 2017 годом - до 61 миллиарда кубометров, сообщил заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Одил Темиров.
Обновлено в 03:34
Энергетика
123 должникам НГРЭС придётся на время забыть об отдыхе за границей
Пятнадцати должникам пришлось отменить свой отдых в жарких странах, так как к нужной дате ограничения не сняли.
Обновлено вчера в 21:22