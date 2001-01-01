Нефть дала шанс на рост. МосБиржа открылась в «зеленой зоне»РБК 03:10

Азиатские индексы проводят день в плюсе, фьючерсы на нефть Brent дорожают, американские рынки завершили вчерашний день незначительным ростом. В инвестиционной группе «Атон» дали прогноз на рост российского рынка на 0,5% в начале дня.

Нефть дала шанс на рост. МосБиржа открылась в «зеленой зоне»

Экономика Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2» Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».

Общество В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Экономика Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».

Экономика Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.

Политика Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй 27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море «Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Политика Французский министр заявил об отказе Парижа выполнять требования США Париж не собирается выполнять требования, которые ему может предъявить Вашингтон в рамках экстерриториального применения законов США.

Футбол СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ» Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).

Футбол Одриосола: «„Реал“ - это футбольный Эверест» Защитник «Реала» Альваро Одриосола признался, что он считает "сливочных" самым великим клубом мира. "Реал" - это футбольный Эверест.

Происшествия Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.

Политика Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Происшествия Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.

Политика США требуют от нефтяных компаний не сотрудничать с Венесуэлой Под угрозой санкций компаниям из других стран запрещено помогать Венесуэле с добычей, переработкой и продажей нефти, а также нефтепродуктов.

Финансы Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.

Авто Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором Компания Hyundai представила на автосалоне в Сеуле «заряженную» версию седана Hyundai Sonata нового поколения.

Футбол Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба На официальном сайте «Барселоны» завершилось голосование за лучший гол в истории клуба.

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

Музыка В Германии раскритиковали новый клип группы Rammstein Немецкие чиновники обвинили музыкантов в эксплуатации темы массового уничтожения евреев.

Авто Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.