Финансы

Нефть дала шанс на рост. МосБиржа открылась в «зеленой зоне»РБК 03:10

Азиатские индексы проводят день в плюсе, фьючерсы на нефть Brent дорожают, американские рынки завершили вчерашний день незначительным ростом. В инвестиционной группе «Атон» дали прогноз на рост российского рынка на 0,5% в начале дня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:19

Рубль с утра пошел в рост, биржевые индексы тоже в плюсе

Интересант03:19

Нефть дала шанс на рост. МосБиржа открылась в «зеленой зоне»

РБК03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия

В Петербурге вандал изрубил топором поезд, чтобы выплеснуть негатив

Обновлено в 04:26
Экономика

Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»

Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Хоккей

Овечкин не попал в пустые ворота и не забросил 50-ю шайбу в сезоне

Обновлено в 04:24
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Экономика

Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах

В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Политика

Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй

27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика

Французский министр заявил об отказе Парижа выполнять требования США

Париж не собирается выполнять требования, которые ему может предъявить Вашингтон в рамках экстерриториального применения законов США.
Обновлено в 03:07
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено вчера в 08:00
Футбол

СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»

Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).
Обновлено вчера в 16:08
Экономика

Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в эксплуатацию

Обновлено в 04:14
Футбол

Одриосола: «„Реал“ - это футбольный Эверест»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола признался, что он считает "сливочных" самым великим клубом мира. "Реал" - это футбольный Эверест.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян

Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Обновлено вчера в 23:40
Политика

США требуют от нефтяных компаний не сотрудничать с Венесуэлой

Под угрозой санкций компаниям из других стран запрещено помогать Венесуэле с добычей, переработкой и продажей нефти, а также нефтепродуктов.
Обновлено в 04:30
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Авто

Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором

Компания Hyundai представила на автосалоне в Сеуле «заряженную» версию седана Hyundai Sonata нового поколения.
Обновлено вчера в 04:10
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

На официальном сайте «Барселоны» завершилось голосование за лучший гол в истории клуба.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Около 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии

Обновлено вчера в 18:33
Экономика

Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 году

Обновлено в 04:52
Политика

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

Обновлено в 05:04
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип группы Rammstein

Немецкие чиновники обвинили музыкантов в эксплуатации темы массового уничтожения евреев.
Обновлено в 04:56
Авто

Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы

Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США

Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол

Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное