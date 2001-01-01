Экономика

Нефть дала шанс на рост. МосБиржа открылась в «зеленой зоне»РБК 03:10

Азиатские индексы проводят день в плюсе, фьючерсы на нефть Brent дорожают, американские рынки завершили вчерашний день незначительным ростом. В инвестиционной группе «Атон» дали прогноз на рост российского рынка на 0,5% в начале дня.
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Нефть дала шанс на рост. МосБиржа открылась в «зеленой зоне»

РБК03:10
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Футбол

Игуаин уходит из сборной Аргентины

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 02:35
Экономика

Коновалов подписал освоение Бейского каменноугольного месторождения

По сообщениям жителей аала Шалгинов и села Куйбышево Бейского разреза с 27 февраля на территории поселений ведется работа по агитации за строительство угледобывающего предприятия.
Обновлено в 03:11
Общество

Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси

Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили РИА Новости в региональном филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:26
Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали

Обновлено в 02:29
Авто

Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana

Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено вчера в 07:46
Футбол

Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»

Защитник «Барселоны» активно выступал за независимость родного региона. Пике — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.
Обновлено в 03:01
Экономика

«Россети» сменили главу «МРСК Сибири»

Первый заместитель гендиректора «МРСК Сибири» Павел Акилин назначен исполняющим обязанности руководителя компании, говорится в релизе структуры «Россетей».
Обновлено в 02:48
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Футбол

Геннадий Орлов: «У Дзюбы проблемы с зубами, это на него влияет»

Как сообщают дантисты, у Дзюбы что-то с зубами, а это влияет на футболистов.
Обновлено в 03:38
Экономика

Конкурс по экспортному нацпроекту начнется 1 апреля

Конкурсные процедуры по отбору получателей госсубсидий в рамках напроекта «Международная кооперация и экспорт» начнутся 1 апреля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме .
Обновлено в 03:41
Футбол

Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб

Как стало известно «Чемпионату», Хэмилтон Бернард, агент бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши, пытается до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом

Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.
Обновлено вчера в 19:44
Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 00:00
Технологии

Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам

Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом

Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Начальник и бухгалтер Энгельсской колонии присвоили 5 миллионов рублей

По данным ведомства, с июля по декабрь 2015 года начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения издали приказы о выдаче премий своим подчиненным.
Обновлено в 03:21
Авто

Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии

Обновлено вчера в 14:00
Общество

В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы

30 марта на один час погаснет подсветка Кремля. Помимо этого, в Москве отключат архитектурную подсветку свыше 2,1 тыс. зданий.
Обновлено в 02:37
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Экономика

С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары

Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Политика

Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:46
Происшествия

Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани

Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Футбол

УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков

УЕФА объявил о санкциях в отношении «Шахтера» за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
Обновлено вчера в 14:15
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