Экономика
Нефть дала шанс на рост. МосБиржа открылась в «зеленой зоне»РБК 03:10
Азиатские индексы проводят день в плюсе, фьючерсы на нефть Brent дорожают, американские рынки завершили вчерашний день незначительным ростом. В инвестиционной группе «Атон» дали прогноз на рост российского рынка на 0,5% в начале дня.
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Футбол
Игуаин уходит из сборной Аргентины
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Обновлено в 02:35
Экономика
Коновалов подписал освоение Бейского каменноугольного месторождения
По сообщениям жителей аала Шалгинов и села Куйбышево Бейского разреза с 27 февраля на территории поселений ведется работа по агитации за строительство угледобывающего предприятия.
Обновлено в 03:11
Общество
Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси
Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили РИА Новости в региональном филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали
Обновлено в 02:29
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено вчера в 07:46
Футбол
Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»
Защитник «Барселоны» активно выступал за независимость родного региона. Пике — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.
Обновлено в 03:01
Экономика
«Россети» сменили главу «МРСК Сибири»
Первый заместитель гендиректора «МРСК Сибири» Павел Акилин назначен исполняющим обязанности руководителя компании, говорится в релизе структуры «Россетей».
Обновлено в 02:48
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Футбол
Геннадий Орлов: «У Дзюбы проблемы с зубами, это на него влияет»
Как сообщают дантисты, у Дзюбы что-то с зубами, а это влияет на футболистов.
Обновлено в 03:38
Экономика
Конкурс по экспортному нацпроекту начнется 1 апреля
Конкурсные процедуры по отбору получателей госсубсидий в рамках напроекта «Международная кооперация и экспорт» начнутся 1 апреля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме .
Обновлено в 03:41
Футбол
Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб
Как стало известно «Чемпионату», Хэмилтон Бернард, агент бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши, пытается до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом
Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.
Обновлено вчера в 19:44
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 00:00
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом
Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Начальник и бухгалтер Энгельсской колонии присвоили 5 миллионов рублей
По данным ведомства, с июля по декабрь 2015 года начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения издали приказы о выдаче премий своим подчиненным.
Обновлено в 03:21
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы
30 марта на один час погаснет подсветка Кремля. Помимо этого, в Москве отключат архитектурную подсветку свыше 2,1 тыс. зданий.
Обновлено в 02:37
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Экономика
С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары
Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Политика
Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:46
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани
Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков
УЕФА объявил о санкциях в отношении «Шахтера» за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
Обновлено вчера в 14:15