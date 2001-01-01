Экономика
Нефть дала шанс на рост. МосБиржа открылась в «зеленой зоне»РБК 03:10
Азиатские индексы проводят день в плюсе, фьючерсы на нефть Brent дорожают, американские рынки завершили вчерашний день незначительным ростом. В инвестиционной группе «Атон» дали прогноз на рост российского рынка на 0,5% в начале дня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Культура
Снимавшая порно для детей жительница Британии обратилась к священнику
Одна из участниц компании матерей, которые снимали «правильные» порнографические фильмы для детей, обратилась к священнику.
Обновлено в 06:17
Экономика
Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2018 году упала на 43,2%
Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" по МСФО в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 43,2% - до $268,111 млн, сообщила компания.
Обновлено в 06:30
Политика
В правительстве подтвердили отставку Алексея Тюкавина
Первый заместителя губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин подал в отставку.
Обновлено в 03:47
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Кино
Брать белых на главные роли отказался режиссер фильма «Мы»
Пока изменять себе Пил не планирует.
Обновлено в 06:45
Политика
Украина наращивает силы на границе с Крымом
Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе с Крымом перед выборами президента.
Обновлено в 04:04
Политика
МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ
«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.
Обновлено в 06:40
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Политика
Хуану Гуайдо запрещено занимать госпосты в Венесуэле
В течение ближайших 15 лет лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо запрещено занимать государственные посты.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили
Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России.
Обновлено в 06:09
Экономика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Интернет
МТС запустила платформу для интернета вещей
Платформа МТС для интернета вещей позволит интегрировать в цифровую экосистему оператора все существующие в России проекты на основе IoT.
Обновлено в 06:43
Экономика
На 103 рубля вырастут социальные пенсии в России с 1 апреля
Очередная индексация затронет несколько категорий граждан, которые имеют право на государственные выплаты: это пожилые люди, получающие социальные пенсии, граждане с инвалидностью, дети-сироты, ветераны и участники боевых действий и другие, сообщает РИА "Новости" Так пенсии детям, потерявшим родителей, или тем, чьи родители остались неизвестны, вырастут на 207 рублей.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Москвичка месяц жила с телом умершего сына
В московском районе Гольяново женщина около месяца проживала в квартире рядом с телом умершего сына, сообщает 29 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:09
Экономика
Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения»
Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).
Обновлено в 04:33
Спорт
Опубликовано страшное фото ожога Загитовой
Обновлено в 06:11
Политика
В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать
В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
«Реал» может купить защитника «Наполи» Кулибали
Мадридский «Реал» может купить защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Обновлено в 05:38
Общество
Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству
Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.
Обновлено в 05:45
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Политика
Чавушоглу исключил перепродажу С-400
Российские комплексы С-400 нужны Турции для себя, никакой перепродажи не будет, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 05:20
Политика
На Украине сегодня – последний день агитации на выборах президента
Напомним, сами выборы состоятся 31 марта. На пост президента Украины в этом году претендуют 39 кандидатов.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов
На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
Обновлено в 03:59
Общество
Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 году
Обновлено в 05:04