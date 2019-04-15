Энергетика

Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50REGNUM 00:14

Общая тенденция к росту цен на черное золото сохраняется. Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.
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Нефтяная корзина ОПЕК чуть подорожала

Росбалт09:26

Нефть снижается, но о завершении ралли говорить рано

Profinance.ru00:14

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Взгляд.ру02:09

Стоимость нефти марки Brent понизилась до $71,38 за баррель

Московский Комсомолец01:10

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:01

Стоимость нефти ускорила снижение на ожиданиях роста поставок в мире

ПРАЙМ07:24

Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50

REGNUM00:15
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Происшествия

Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией

В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:41
Общество

«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G

Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.
Обновлено в 08:48
Общество

«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
Обновлено в 01:13
Политика

Губернатор Ставрополья назвал главную проблему края

Как сообщало ИА REGNUM, работники ставропольского ОАО НПК «ЭСКОМ» получили более 42 миллионов рублей в счет погашения долгов по заработной плате.
Обновлено в 07:53
Теннис

Даниил Медведев вышел во второй круг Masters, крупно обыграв Соузу

Путевку в третий круг Masters Медведев оспорит либо с представителем Раду Алботом, либо со словенцем Аляжем Бедене, которые сыграют между собой в первом круге турнира.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Политика

В МИД заявили о полном прекращении сотрудничества между Россией и НАТО

Замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с НАТО полностью прекращено как по военной линии, так и в гражданской сфере.
Обновлено в 08:34
Наука

Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия

Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено вчера в 05:06
Происшествия

Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них

Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Хоккей

Бывший хоккеист сборной России умер в возрасте 42 лет

Обновлено в 08:49
Политика

Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX

Обновлено в 07:57
Единоборства

Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову

Обновлено в 08:13
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

ВКС России получили пару модернизированных ракетоносцев Ту-95МС

Как отметили представители ТАНТК, благодаря капремонту и модернизации Ту-95МС дальней авиации российских ВКС повышается срок их эксплуатации.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева показала большой беременный живот

Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено в 07:00
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Происшествия

Лидера радикальных исламистов задержали в Севастополе

Мужчина, родом из Узбекистана, проводил проповеди с использованием запрещенной литературы и призывал прихожан к насилию по отношению к тем людям, которые не разделяют его веру.
Обновлено в 08:45
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Культура

В ЦДМ на Лубянке стартовал образовательный проект «Музеемания»

Обновлено в 04:55
Политика

На Украине радикалы скинули бюст генерала Ватутина

В Черниговской области украинские националисты сбросили с постамента бюст генералу СССР Николаю Ватутину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:48
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Авто

Экс-главе Volkswagen предъявили обвинения по «дизельному» делу

Прокуратура в Германии предъявила обвинения бывшему главе автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну и еще четырем фигурантам так называемого «дизельгейта», суть которого состояла в сокрытии причин вредных выбросов при эксплуатации автомобилей.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла в доме четырехлетнего сына

Обновлено в 02:45
Экономика

«Северный поток – 2» в третий раз меняет маршрут в Дании

Изначально «Газпром» (единственный владелец Nord Stream 2) предложил проложить трубу в территориальных водах Дании южнее острова Борнхольм, но 1 января 2018 г. страна ввела поправки в закон о континентальном шельфе Дании, где говорилось, что министерство иностранных дел страны может налагать вето на строительство газопроводов в территориальных водах по политическим основаниям.
Обновлено в 08:47
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Авто

Составили топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом

Эксперты «АвтоСТАТ Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных SUV с пробегом в РФ.
Обновлено в 00:30
Политика

Российские инспекторы начали проверять аэропорты Египта

Обновлено в 08:28
Авто

Компания Skoda выпустила 22-миллионный автомобиль

Обновлено в 08:32
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