Энергетика
Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50REGNUM 00:14
Общая тенденция к росту цен на черное золото сохраняется. Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Происшествия
Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией
В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:41
Общество
«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G
Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.
Обновлено в 08:48
Общество
«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
Обновлено в 01:13
Политика
Губернатор Ставрополья назвал главную проблему края
Как сообщало ИА REGNUM, работники ставропольского ОАО НПК «ЭСКОМ» получили более 42 миллионов рублей в счет погашения долгов по заработной плате.
Обновлено в 07:53
Теннис
Даниил Медведев вышел во второй круг Masters, крупно обыграв Соузу
Путевку в третий круг Masters Медведев оспорит либо с представителем Раду Алботом, либо со словенцем Аляжем Бедене, которые сыграют между собой в первом круге турнира.
Обновлено в 06:42
Политика
В МИД заявили о полном прекращении сотрудничества между Россией и НАТО
Замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с НАТО полностью прекращено как по военной линии, так и в гражданской сфере.
Обновлено в 08:34
Наука
Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия
Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Хоккей
Бывший хоккеист сборной России умер в возрасте 42 лет
Обновлено в 08:49
Политика
Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX
Обновлено в 07:57
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
Обновлено в 08:13
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
ВКС России получили пару модернизированных ракетоносцев Ту-95МС
Как отметили представители ТАНТК, благодаря капремонту и модернизации Ту-95МС дальней авиации российских ВКС повышается срок их эксплуатации.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева показала большой беременный живот
Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено в 07:00
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Происшествия
Лидера радикальных исламистов задержали в Севастополе
Мужчина, родом из Узбекистана, проводил проповеди с использованием запрещенной литературы и призывал прихожан к насилию по отношению к тем людям, которые не разделяют его веру.
Обновлено в 08:45
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Политика
На Украине радикалы скинули бюст генерала Ватутина
В Черниговской области украинские националисты сбросили с постамента бюст генералу СССР Николаю Ватутину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:48
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Авто
Экс-главе Volkswagen предъявили обвинения по «дизельному» делу
Прокуратура в Германии предъявила обвинения бывшему главе автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну и еще четырем фигурантам так называемого «дизельгейта», суть которого состояла в сокрытии причин вредных выбросов при эксплуатации автомобилей.
Обновлено в 08:59
Экономика
«Северный поток – 2» в третий раз меняет маршрут в Дании
Изначально «Газпром» (единственный владелец Nord Stream 2) предложил проложить трубу в территориальных водах Дании южнее острова Борнхольм, но 1 января 2018 г. страна ввела поправки в закон о континентальном шельфе Дании, где говорилось, что министерство иностранных дел страны может налагать вето на строительство газопроводов в территориальных водах по политическим основаниям.
Обновлено в 08:47
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Авто
Составили топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Эксперты «АвтоСТАТ Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных SUV с пробегом в РФ.
Обновлено в 00:30
Политика
Российские инспекторы начали проверять аэропорты Египта
Обновлено в 08:28
Авто
Компания Skoda выпустила 22-миллионный автомобиль
Обновлено в 08:32