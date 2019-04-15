Энергетика
Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50REGNUM 00:14
Общая тенденция к росту цен на черное золото сохраняется. Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:05, Ашберн
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Политика
Володин назвал пение Порошенко капитуляцией
Обновлено вчера в 16:30
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Гаджеты
Huawei рассчитывает в этом году отгрузить 250 млн смартфонов
Выступая на церемонии открытия, Чжу Пин (Zhu Ping), вице-президент Huawei, сказал, что в 2018 году поставки смартфонов Huawei по всему миру превысили 200 миллионов единиц.
Обновлено в 00:40
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
Опрос: каждый четвертый россиянин не откладывает на «черный день»
Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать сбережения: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Энергетика
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный клип Пугачевой
Накануне 70-летия певицы Аллы Пугачевой в Сети выложили ее запрещенный в советские времена клип на песню "Айсберг".
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Причиной переноса стало то, что в настоящее время Норвегия сталкивается с давлением США из-за рейдовой перевалки сжиженного газа проекта «Ямал СПГ» в Хоннингсвоге.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
«Валенсия» с Черышевым победила «Леванте»
В матче 32-го тура Примеры "Валенсия" переиграла "Леванте".
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В России умерла вдова Слободана Милошевича
В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича.
Обновлено вчера в 18:21
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Авто
5 самых популярных направлений для россиян на арендованных авто
Представляем подборку из пяти самых топовых направлений для российских автопутешественников.
Обновлено в 01:52
Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Иск поступил в арбитраж 11 апреля, к производству он пока не принят.
Обновлено вчера в 20:07
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Наука
Ученые опровергли миф о женщинах Древнего Египта
Специалисты из Альбертского университета в Канаде смогли опровергнуть популярный миф о жительницах Древнего Египта.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Барнауле эвакуировали ТЦ из-за угрозы взрыва
В результате из здания были эвакуированы около 50 человек.
Обновлено в 01:17
Экономика
Орешкин объяснил отставание от плана Путина по росту инвестиций
Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал журналистам высказывания главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что, по его мнению, поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по увеличению к 2024 году инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, не будет выполнена.
Обновлено вчера в 12:59
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено вчера в 10:28
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Автоспорт
Даниил Квят обсудил со стюардами свой штраф
Стюарды посчитали пилота Toro Rosso виновным в произошедшем и наказали его проездом по пит-лейн и двумя штрафными баллами.
Обновлено вчера в 07:40