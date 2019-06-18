Энергетика
Нефть WTI выросла в цене на 4% на волне «торгового оптимизма»REGNUM вчера в 16:47
Мировые цены на нефть продолжают расти на волне ожиданий торговой сделки США и Китая, которая может предотвратить снижение глобального спроса, 18 июня передаёт агентство Reuters. К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $1,34 (2,20%), до $62,28 за баррель.
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Заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал результаты премии имени Льва Яшина, которую журнал «Огонёк» вручает лучшему российскому вратарю.
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Цыгане из Чемодановки табором переезжают в Волгоград и Астрахань
Цыгане из Чемодановки (Пензенская область) табором перекочевали на территорию Волгоградской и Астраханской областей.
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Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
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Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
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Врач рассказала, на какой еде нельзя экономить
Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН профессор Оксана Драпкина назвала продукты, от которых не стоит отказываться человеку любого возраста.
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«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
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Стартовали съёмки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съёмки безымянного сериала-приквела «Игры престолов». Там же проходила работа и над основным сериалом.
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Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
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В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
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Армия и оружие
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Экономика
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Политика
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в «Шереметьево»
В МВД выяснили, что к утечке видеозаписи катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" причастны два капитана полиции, их наказали на неэтичный поступок.
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