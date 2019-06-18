Нефть WTI выросла в цене на 4% на волне «торгового оптимизма»REGNUM вчера в 16:47

Мировые цены на нефть продолжают расти на волне ожиданий торговой сделки США и Китая, которая может предотвратить снижение глобального спроса, 18 июня передаёт агентство Reuters. К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $1,34 (2,20%), до $62,28 за баррель.

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