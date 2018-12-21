Энергетика
Почему нефть за неделю рухнула на 11%
Почему нефть за неделю рухнула на 11%РБК13:59
Цена нефти Brent в пятницу, 21 декабря, снизилась на 1,1%, до $53,75 за баррель (данные по состоянию на 18:56 мск). Падение за торговую неделю составило 10,8%. Недельный обвал стал одним из крупнейших за три года.
РБК13:59
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Энергетика
Россия в рамках ОПЕК+ сократит добычу на 228 тысяч баррелей
Согласно договоренности, достигнутой между Организацией стран-экспортеров нефти и присоединившимися странами, Россия по соглашению ОПЕК+ уменьшит нефтедобычу на 228 тысяч баррелей в день.
Обновлено в 17:41
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика
«Газпром» завершил основной объем работ на газопроводе «Сила Сибири»
"Газпром" закончил основной объем работ на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири".
Обновлено в 08:14
Энергетика
В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа
Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено в 06:52
Энергетика
В Прикамье повысится плата за газ
Газ в Пермском крае подорожает с 1 января 2019 года. Такое решение принято Региональной службой по тарифам.
Обновлено в 09:53
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено в 08:49
Энергетика
Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018
За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 09:12
Энергетика
В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ
Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине
За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено в 03:38
Энергетика
ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»
Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика
На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти
В рамках двух проектов в российском секторе Каспийского моря добыча нефти ПАО "Лукойл" превысила 20 миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:59
Энергетика
С 1 января в Орловской области вырастет плата за газ
ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» известил орловцев об изменении законодательства Российской Федерации в части повышения налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:59
Энергетика
Бензин подешевел. Когда ждать нового роста цен на заправках
В октябре нефтяники сообщили, что хотели бы поднять отпускные цены на бензин после Нового года сразу на 4–5 рублей.
Обновлено вчера в 23:35
Энергетика
«Мегионнефтегаз» купил лицензию на Полевой участок
Компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» получила лицензию на освоение недр Полевого участка в ХМАО.
Обновлено в 09:14
Энергетика
Путин: цена на бензин вырастет из-за повышения НДС
Отвечая на вопрос о протестах из-за роста цен на бензин во Франции, политик заявил, что французское правительство повысило цены сознательно, тогда как в России бензин подорожал из-за колебаний цен на нефть (сегодня цена на нефть опустилась до 55 долларов за баррель — это минимум с сентября 2017 года — Inc.).
Обновлено вчера в 08:37