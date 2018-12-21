Цена нефти Brent в пятницу, 21 декабря, снизилась на 1,1%, до $53,75 за баррель (данные по состоянию на 18:56 мск). Падение за торговую неделю составило 10,8%. Недельный обвал стал одним из крупнейших за три года.

Почему нефть за неделю рухнула на 11%

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