Нефть WTI дешевеет более чем на 3%REGNUM 10:48

На торговых площадках в Нью-Йорке цены на техасскую легкую нефть марки WTI упали более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже сегодня, 4 февраля. К 18:09 по московскому времени стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,4% — до $53,38 за баррель.

Нефть WTI дешевеет более чем на 3%

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