Нефть Urals с хлорсодержащими примесями дошла до «Дружбы» и порта Усть-Луга--трейдерыFinancial One 23 апреля в 11:31

"В ходе проверки было выявлено повышенное содержание хлора в нефти двух танкеров с отгрузкой из Усть-Луги в третьей декаде апреля", - сообщил трейдер на рынке Urals. Ещё один трейдер подтвердил эти данные. В порту Усть-Луга не смогли прокомментировать ситуацию с качеством Urals.

Нефть Urals с хлорсодержащими примесями дошла до «Дружбы» и порта Усть-Луга--трейдеры

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