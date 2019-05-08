Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги вторника снижениемБанки.ру 01:40
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,85 доллара и составили 61,4 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть тоже подешевела.
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