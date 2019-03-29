Энергетика
Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррельREGNUM 16:11
К концу торгов нефть марки Brent выросла на 57 центов (0,84%), до $68,39 за баррель. Нефть WTI подорожала на 84 цента (1,42%), до $60,14 за баррель.
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Культура
Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира
Обновлено в 08:34
Политика
Полиция Лондона задержала пятерых сторонников Brexit
В центре Лондона полиция задержала сторонников немедленного выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд
В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте радиостанции France Inter.
Обновлено в 07:06
Хоккей
КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте опубликовала разъяснение относительно эпизода с заброшенной шайбой в ворота уфимского "Салавата Юлаева" в овертайме первого матча серии полуфинала Кубка Гагарина с омским "Авангардом".
Обновлено в 18:48
Происшествия
В Ельце обрушился купол храма XVIII века
В городе Елец Липецкой области обрушился купол старинного Владимирского храма постройки XVII–XVIII веков, относящегося к региональным памятникам.
Обновлено в 19:58
Происшествия
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Из автомобиля гимнаста Нагорного украли сумку с документами
Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о краже сумки и документов из своего автомобиля в Путилково.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу
Рано утром в субботу, 30 марта, в Иркутске произошло землетрясение.
Обновлено в 19:26
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено в 20:02
Политика
Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым
Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие
Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием
Обновлено в 10:19
Здоровье
Московские врачи прооперировали пациента с редкой аномалией
Обновлено в 06:19
Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 14:37
Политика
В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной
Обновлено в 17:20
Здоровье
Первые случаи укуса клещами зафиксированы в Приангарье
Уже 19 случаев обращения по поводу укуса клещами зафиксировано в Приангарье.
Обновлено в 00:36
Политика
Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб.
Обновлено в 19:00
Музыка
Билли Айлиш играет роль плохой девочки в клипе «Bad Guy»
Обновлено в 14:14
Политика
Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:12
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского
Обновлено в 02:56
Политика
Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе
Обновлено в 12:42
Общество
Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»
Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21
Общество
Режим ЧП объявили в Перу из-за блокировки медной шахты
MMG заявляла о намерении объявить форс-мажор по контрактам на продажу добычи из шахты из-за протестов.
Обновлено в 18:31