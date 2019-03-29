Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррельREGNUM 16:11

К концу торгов нефть марки Brent выросла на 57 центов (0,84%), до $68,39 за баррель. Нефть WTI подорожала на 84 цента (1,42%), до $60,14 за баррель.

Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррель

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