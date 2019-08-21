Энергетика

Нефть Brent заканчивает сессию выше $60 за баррельREGNUM 16:36

К завершению торговой сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 35 центов (0,58%), до $60,38 за баррель. Ранее в ходе торгов марка достигла максимума в $61,41 за баррель.
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Нефть Brent заканчивает сессию выше $60 за баррель

REGNUM16:36

Цены на нефть повышаются, баррель Brent закрепился выше $60

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Цена нефти марки WTI перешла к снижению на сомнениях в устойчивости спроса

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Profinance.ru16:25
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В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
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Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
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Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
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