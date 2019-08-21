К завершению торговой сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 35 центов (0,58%), до $60,38 за баррель. Ранее в ходе торгов марка достигла максимума в $61,41 за баррель.

Политика Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8 Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.

Технологии Планы Facebook по созданию криптовалюты вызвали опасение у ЕС Антимонопольная служба Европейского союза проверит компанию Facebook из-за ее планов по созданию собственной криптовалюты под названием Libra.

Футбол ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая» 31-летнего грека арендовал ПСВ. За субаренду клуб из Эйндховена заплатит 1,25 миллиона евро.

Политика Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.

Космос Бывший конгрессмен предложил наградить первых создателей базы на Луне Известный политический деятель США Ньют Гингрич заявил, что для экономии государственных средств было бы разумно предложить денежный приз первым учредителям базы на поверхности Луны.

Наука У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.

Армия и оружие Су-57Э положит конец монополии F-35 Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».

Финансы В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).

Происшествия При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Происшествия Появились жертвы пожара в жилом доме в Саратове В МЧС рассказали о жертвах пожара в жилом доме в Саратове.

Авто Бренд Ravon вернулся на российский рынок Ravon R2 — компактный хэтчбек, оснащённый бензиновой «четвёркой» объёмом 1,3 литра и мощностью 85 л.с. Компания продолжает его позиционировать в качестве самой доступной на российском рынке модели с автоматической коробкой передач.

Общество Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми» В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Футбол Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.

Интернет Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Хоккей Алексей Кудашов: «Есть приблизительное понимание по звеньям СКА» Главный тренер СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы после победы над «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.

Кино Вачовски снимет четвертую «Матрицу» с Киану Ривзом в роли Нео Отмечается, что главные роли в новой картине исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а режиссером четвертого фильма станет Лана Вачовски.

Политика Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Происшествия Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.

Наука Segway-Ninebot создала самоуправляемый беспилотный электросамокат Инженеры компании Segway-Ninebot создали электрический самокат, который умеет самостоятельно приезжать на зарядную станцию.