Энергетика

Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%
REGNUM
13:30

Фьючерсы с поставкой в марте подорожали на 5,05% — до $53,47 за баррель. Цена на нефть марки WTI в ходе торгов поднялась на 6,2% — до $45,35 за баррель. Напомним, 24 декабря нефть Brent за сутки потеряла 6% и опустилась ниже $51 за баррель впервые с августа 2017 года.
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Цена нефти Brent выросла на 5%

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Нефть Brent выросла более чем на 6% после перерыва в торгах

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Цена на нефть марки Brent выросла более чем на пять процентов

РИА Новости12:13
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Происшествия

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В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
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Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался.
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Энергетика

Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов 26 декабря поднялась более чем на 5% и превысила $53 за баррель.
Обновлено в 13:30
Политика

Владимир Путин заявил о ключевой роли бизнеса в реализации нацпроектов

Президент Владимир Путин в преддверии Нового года провел традиционную встречу с представителями предпринимательского сообщества, в ходе которой заявил о ведущей роли крупного бизнеса в реализации национальных проектов.
Обновлено в 10:13
Общество

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Общество

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Обновлено в 12:22
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The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков

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Глава Росгвардии поблагодарил Навального за дачу без Сталина

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что его дача не имеет никакого отношения к даче Микояна, как говорил в своем блоге оппозиционер Алексей Навальный.
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих приоритетах в плане отношений с противоположным полом, передает "Советский спорт".
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